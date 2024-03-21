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İtalya U21 Türkiye U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ümit Milli Takım

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde Ümit Milli Takım'ımız, İtalya ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 15:00 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 15:19
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İtalya U21 Türkiye U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ümit Milli Takım

İtalya U21 Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde Ümit Milli Futbol Takımı'mız, İtalya ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA U21 TÜRKİYE U21 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya U21 Türkiye U21 maçı 26 Mart Cuma günü saat 20:30'da oynanacak.

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