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Haaland'ı keşfetmiştim

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Erling Haaland'ı Salzurg'da oynadığı dönemde transfer etmek istediğini söyledi. De Laurentiis, "Haaland'ı keşfettiğim dönemi hatırlıyorum. Harika bir oyuncuydu. Salzburg'daydı ve onu 50 milyon euroya almak istedim. Sonrasında Mino Raiola, Haaland için her şeyi ayarladığını söyledi. Raiola, kulüplerin değil, kendi çıkarlarının peşindeydi" dedi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Haaland'ı keşfetmiştim
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Erling Haaland'ı Salzurg'da oynadığı dönemde transfer etmek istediğini söyledi. De Laurentiis, "Haaland'ı keşfettiğim dönemi hatırlıyorum. Harika bir oyuncuydu. Salzburg'daydı ve onu 50 milyon euroya almak istedim. Sonrasında Mino Raiola, Haaland için her şeyi ayarladığını söyledi. Raiola, kulüplerin değil, kendi çıkarlarının peşindeydi" dedi
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