DİĞER
Haaland'ı keşfetmiştim
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Erling Haaland'ı Salzurg'da oynadığı dönemde transfer etmek istediğini söyledi. De Laurentiis, "Haaland'ı keşfettiğim dönemi hatırlıyorum. Harika bir oyuncuydu. Salzburg'daydı ve onu 50 milyon euroya almak istedim. Sonrasında Mino Raiola, Haaland için her şeyi ayarladığını söyledi. Raiola, kulüplerin değil, kendi çıkarlarının peşindeydi" dedi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.