Al Nassr - Al Hazm maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Nassr - Al Hazm maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Nassr ile Al Hazm karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Nassr - Al Hazm maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL NASSR - AL HAZM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Nassr - Al Hazm maçı 28 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Al Nassr - Al Hazm MAÇI CANLI İZLE