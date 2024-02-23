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Manchester United dağılıyor

Manchester United, yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir değişime hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanlar; Christian Eriksen, Raphael Varane, Casemiro, Harry Maguire, Scott McTominay, Aaron Wan-Bissaka, Anthony Martial ve Victor Lindelöf'le yollarını ayıracak. Ayrıca, Sancho, Beek ve Pellistri için gelen teklifler de değerlendirilecek. Böylece büyük umutlarla kurulan kadro dağıtılacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Manchester United dağılıyor
Manchester United, yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir değişime hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanlar; Christian Eriksen, Raphael Varane, Casemiro, Harry Maguire, Scott McTominay, Aaron Wan-Bissaka, Anthony Martial ve Victor Lindelöf'le yollarını ayıracak. Ayrıca, Sancho, Beek ve Pellistri için gelen teklifler de değerlendirilecek. Böylece büyük umutlarla kurulan kadro dağıtılacak.
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