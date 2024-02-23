DİĞER
Manchester United dağılıyor
Manchester United, yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir değişime hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanlar; Christian Eriksen, Raphael Varane, Casemiro, Harry Maguire, Scott McTominay, Aaron Wan-Bissaka, Anthony Martial ve Victor Lindelöf'le yollarını ayıracak. Ayrıca, Sancho, Beek ve Pellistri için gelen teklifler de değerlendirilecek. Böylece büyük umutlarla kurulan kadro dağıtılacak.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.