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Kroos: Geri dönüyorum
Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, milli takıma geri dönüyor. 2021'de Panzer'e veda eden 34 yaşındaki oyuncu, "Mart ayından itibaren tekrar Almanya için oynayacağım" ifadeleriyle haberi duyurdu. Almanya Milli Takımı'nda 106 maça çıkan tecrübeli orta saha, 17 kez rakip ağları sarsarken; 2014 Dünya Kupası zaferinde de önemli rol oynamıştı.
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