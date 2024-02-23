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"En iyisi benim"

Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, İngiliz medya kuruluşu olan DAZN'a konuştu. Yaptığı açıklamayla Avrupa'da ses getiren tecrübeli futbolcu, "En iyi oyun kurucu kim?" sorusuna; "Dünyanın en iyi oyun kurucusu benim. Benden sonra Manchester City'den Rodri, Real Madrid'den Toni Kroos, Bayern Münih'ten Joshua Kimmich ve Chelsea'den Enzo Fernandez geliyor" yanıtını verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 06:50
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"En iyisi benim"

Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, İngiliz medya kuruluşu olan DAZN'a konuştu. Yaptığı açıklamayla Avrupa'da ses getiren tecrübeli futbolcu, "En iyi oyun kurucu kim?" sorusuna; "Dünyanın en iyi oyun kurucusu benim. Benden sonra Manchester City'den Rodri, Real Madrid'den Toni Kroos, Bayern Münih'ten Joshua Kimmich ve Chelsea'den Enzo Fernandez geliyor" yanıtını verdi.

İDOLÜM ANDREA PIRLO

Attığı gollerin zorluğuna dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu, "Benim attığım golleri kimse atamaz. 1 metreden gol atmıyorum. Uzaktan, belki frikikten... Zor goller atıyorum" ifadelerini kullandı. İdolünün Andrea Pirlo olduğunu belirten milli futbolcu, "Oyun şeklini, sahadaki sakin tavrını severdim. Stres hissetmiyordu. EURO 2012'de Joe Hart'a attığı golü hatırlıyorum" şeklinde konuştu. Hakan, bu sezon 11 gol attı.

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