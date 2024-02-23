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Dani Alves'e 4.5 yıl hapis
Barcelona'daki eğlence merkezinde bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan eski futbolcu Dani Alves'in cezası belli oldu. Barcelona İl Mahkemesi'nde yargılamasına devam edilen Brezilyalı oyuncu, 4 yıl 6 ay hapis, 5 yıl polis denetimi, 9 yıl mağdurdan uzak durma ve 150 bin euro para cezasına çarptırdı. Alves'in bu karara itiraz hakkı bulunuyor.
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