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Bayern'den teklif almadım
Bayer Leverkusen’le bu sezon tarihi baştan yazan Xabi Alonso, Mainz maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Adı Bayern Münih’le anılan Alonso, teklif almadığını söyledi. İspanyol çalıştırıcı, “Söyleyebilecek bir şeyim yok. Bunlar sadece varsayım” dedi. Bundesliga’da şampiyonluğa koşan Leverkusen, Münih’in 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor.
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