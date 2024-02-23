BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 23 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 ŞUBAT CUMA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
20:00 Samsunspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)
20:00 Altay - Giresunspor (TRT Spor)
23:00 Real Sociedad - Villarreal
22:45 Bologna - Hellas Verona
23:00 Metz - Lyon
22:30 Bayer Leverkusen - Mainz 05
17:00 Al Riyadh - Al Raed
17:00 Al Taawon - Al Akhdoud 20:00 Al Fateh - Damac FC
17:00 Al Taawon - Al Akhdoud
20:00 Al Fateh - Damac FC
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