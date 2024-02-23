BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 23 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 ŞUBAT CUMA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

20:00 Samsunspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

20:00 Altay - Giresunspor (TRT Spor)

23:00 Real Sociedad - Villarreal

22:45 Bologna - Hellas Verona

23:00 Metz - Lyon

22:30 Bayer Leverkusen - Mainz 05

17:00 Al Riyadh - Al Raed 17:00 Al Taawon - Al Akhdoud 20:00 Al Fateh - Damac FC

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