Haberler Futbol BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 14 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 14 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '14 Şubat hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 14 Şubat Çarşamba 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 10:10 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 14 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 ŞUBAT ÇARŞAMBA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu

23:00 PSG - Real Sociedad (EXXEN)

23:00 Lazio - Bayern Münih (TV 8,5)

Serie A

21:00 Bologna - Fiorentina

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Yiğit Poyraz dokunulmazlığı sevgilisine armağan etti! Yasmin Erbil mest oldu
Erzincan'da altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması: Mahsur kalan işçiler var | Başkan Erdoğan'dan talimat: Tüm imkanları seferber edin
Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
F.Bahçe'den sezon sonu bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
🔴A SPOR CANLI YAYIN | La Liga Özetler
Büyük Beyaz filminin konusu ve oyuncuları
SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI | Bakan Koca'dan yeni açıklama: Başvurular ne zaman başlayacak?
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN? | 2024/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'ın Avrupa'da konuğu Sparta Prag! Galatasaray'ın Avrupa'da konuğu Sparta Prag! 09:43
Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman? Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman? 09:41
Mağlubiyet sonrası sert uyarı! Mağlubiyet sonrası sert uyarı! 09:35
PSG - Real Sociedad maçı ne zaman? PSG - Real Sociedad maçı ne zaman? 09:34
Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi! Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi! 09:27
Bugün kimin maçı var 14 Şubat? Bugün kimin maçı var 14 Şubat? 08:38
Daha Eski
Brahim Diaz attı, R. Madrid avantajı kaptı! Brahim Diaz attı, R. Madrid avantajı kaptı! 01:02
Brahim Diaz attı, R. Madrid avantajı kaptı! Brahim Diaz attı, R. Madrid avantajı kaptı! 01:01
M. City Danimarka'da avantajı kaptı! M. City Danimarka'da avantajı kaptı! 01:00
Kanarya yarı finalde! Kanarya yarı finalde! 23:16
Kanarya yarı finalde! Kanarya yarı finalde! 23:14
Leipzig - R. Madrid | CANLI Leipzig - R. Madrid | CANLI 22:58