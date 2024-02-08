Haberler Futbol UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi kura çekimi saat kaçta? A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi kura çekimi saat kaçta? A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri

A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi'nde yeni rakipleri belli olacak. Türkiye, B ligine yükselmişti. Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımızın kura çekimi Paris'te yapılacak. Futbolseverler kura çekimi detaylarını merak ediyor. Peki, UEFA Uluslar Ligi kura çekimi saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada yer alacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 12:20
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UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi kura çekimi saat kaçta? A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri

Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde B liginde yer alacak ve bu ligde yeni rakiplerini Paris'te düzenlenecek kura çekimi ile öğrenecek. Futbolseverler kura çekimi detaylarını merak ediyor. Peki, UEFA Uluslar Ligi kura çekimi saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada yer alacak?

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi 8 Şubat Perşembe günü saat 20:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA? MUHTEMEL RAKİPLER...

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi kura çekiminde 4. torbada yer alacak. İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

1. torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler

2. torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç

3. torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ

4. torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan.

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

  • 1 ve 2. maçlar: 5-10 Eylül 2024
  • 3 ve 4. maçlar: 10-15 Ekim 2024
  • 5 ve 6. maçlar: 14-19 Kasım 2024
  • Yarı finaller: 4-5 Haziran 2025
  • Final ve üçüncülük maçı: 8 Haziran 2025
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