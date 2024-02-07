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UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kuraları 8 Şubat Perşembe günü çekilecek

Son dakika spor haberleri... UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonun kuraları 8 Şubat Perşembe günü Fransa'nın başkenti Paris'te çekilecek. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 12:59
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UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kuraları 8 Şubat Perşembe günü çekilecek

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi 8 Şubat Perşembe günü yapılacak.

Lig aşamasının kura çekimi, Fransa'nın başkenti Paris'te TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada B Ligi'nde yer alacak.

TÜRKİYE, 4. TORBADAN KATILACAK

Takımlar, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.

Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler

2. torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç

3. torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ

4. torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan.

TURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

TURNUVANIN MAÇ TAKVİMİ İSE ŞU ŞEKİLDE:

Müsabakalar

Tarih

1 ve 2. maçlar

5-10 Eylül 2024

3 ve 4. maçlar

10-15 Ekim 2024

5 ve 6. maçlar

14-19 Kasım 2024

Yarı finaller

4-5 Haziran 2025

Final ve üçüncülük maçı

8 Haziran 2025

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