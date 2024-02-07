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Gençlerbirliği kupada Trabzonspor'u konuk edecek

Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Perşembe günü Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'u konuk edecek. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 10:49
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Gençlerbirliği kupada Trabzonspor'u konuk edecek

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Perşembe günü Trabzonspor'u ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mert Güzenge yönetecek. Karşılaşmayı kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Trabzonspor karşısında ev sahibi avantajına sahip Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan dahil oldu. Başkent ekibi, sırasıyla Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ve Trendyol Süper Lig temsilcisi Mondihome Kayserispor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de son 4 maçını kaybeden ve sıkıntılı bir süreç yaşayan Trabzonspor'u da kupa dışında bırakarak yoluna devam etmek istiyor.

Türk futbolunun 100 yılık kulüpleri arasında yer alan Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nı 2 kez kazanma başarısı gösterdi. Kupayı 1987 ve 2001 yıllarında müzesine götüren başkent ekibi; 2003, 2004 ve 2008 yıllarında ise finalde kaybetti.

Trendyol 1. Lig'de bu sezon play-off mücadelesi veren teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, 32 puanla 8. sırada yer alıyor.

Kupaya 4. turdan başlayan Trabzonspor ise sırasıyla Ahlatcı Çorum FK ve Manisa FK'yi eleyerek son 16 turuna çıktı.

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