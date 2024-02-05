Sochaux - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Sochaux - Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın

Fransa Kupası heyecanı devam ediyor. Sochaux ile Rennes, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Sochaux - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SOCHAUX - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sochaux - Rennes maçı 6 Şubat Salı günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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