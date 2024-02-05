BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 5 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 ŞUBAT PAZARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Premier Lig 23:00 Brentford - Manchester City (beIN SPORTS 3)

LaLiga 23:00 - Rayo Vallecano - Sevilla (S Sport Plus)

Serie A 22:45 - Roma - Cagliari (S Sport Plus)

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