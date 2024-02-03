BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 3 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 ŞUBAT CUMARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
13:30 Ç. Rizespor - Konyaspor
16:00 Başakşehir - İstanbulspor 19:00 Gaziantep FK - Kayserispor 19:00 Antalyaspor - Fenerbahçe
16:00 Başakşehir - İstanbulspor
19:00 Gaziantep FK - Kayserispor
19:00 Antalyaspor - Fenerbahçe
13:30 Keçiörengücü - Boluspor
13:30 Ümraniyespor - Bodrum FK 16:00 Kocaelispor - Adanaspor 19:00 Göztepe - Altay
13:30 Ümraniyespor - Bodrum FK
16:00 Kocaelispor - Adanaspor
19:00 Göztepe - Altay
15:30 Everton - Tottenham
18:00 Brighton - Crystal Palace 18:00 Burnley - Fulham 18:00 Newcastle United - Luton Town 20:30 Sheffield United - Aston Villa
18:00 Brighton - Crystal Palace
18:00 Burnley - Fulham
18:00 Newcastle United - Luton Town
20:30 Sheffield United - Aston Villa
16:00 Valencia - Almeria
18:15 Granada - Las Palmas 20:30 Alaves - Barcelona 23:00 Girona - Real Sociedad
18:15 Granada - Las Palmas
20:30 Alaves - Barcelona
23:00 Girona - Real Sociedad
17:00 Empoli - Genoa
17:00 Udinese - Monza 20:00 Frosinone - Milan 22:45 Bologna - Sassuolo
17:00 Udinese - Monza
20:00 Frosinone - Milan
22:45 Bologna - Sassuolo
19:00 Rennes - Montpellier
23:00 Nantes - Lens
23:00 Nantes - Lens
17:30 Bayern Münih - M'gladbach
17:30 Freiburg - Stuttgart 17:30 Mainz 05 - Werder Bremen 17:30 Bochum - Augsburg 17:30 Darmstadt 98 - Bayer Leverkusen 17:30 Köln - E. Frankfurt
17:30 Freiburg - Stuttgart
17:30 Mainz 05 - Werder Bremen
17:30 Bochum - Augsburg
17:30 Darmstadt 98 - Bayer Leverkusen
17:30 Köln - E. Frankfurt
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