BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 3 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 ŞUBAT CUMARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

13:30 Ç. Rizespor - Konyaspor 16:00 Başakşehir - İstanbulspor 19:00 Gaziantep FK - Kayserispor 19:00 Antalyaspor - Fenerbahçe

13:30 Keçiörengücü - Boluspor 13:30 Ümraniyespor - Bodrum FK 16:00 Kocaelispor - Adanaspor 19:00 Göztepe - Altay

15:30 Everton - Tottenham 18:00 Brighton - Crystal Palace 18:00 Burnley - Fulham 18:00 Newcastle United - Luton Town 20:30 Sheffield United - Aston Villa

16:00 Valencia - Almeria 18:15 Granada - Las Palmas 20:30 Alaves - Barcelona 23:00 Girona - Real Sociedad

17:00 Empoli - Genoa 17:00 Udinese - Monza 20:00 Frosinone - Milan 22:45 Bologna - Sassuolo

19:00 Rennes - Montpellier 23:00 Nantes - Lens

17:30 Bayern Münih - M'gladbach 17:30 Freiburg - Stuttgart 17:30 Mainz 05 - Werder Bremen 17:30 Bochum - Augsburg 17:30 Darmstadt 98 - Bayer Leverkusen 17:30 Köln - E. Frankfurt

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