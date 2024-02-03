Haberler Futbol BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 3 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 3 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '3 Şubat hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 3 Şubat Cumartesi 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 3 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 ŞUBAT CUMARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

13:30 Ç. Rizespor - Konyaspor

16:00 Başakşehir - İstanbulspor

19:00 Gaziantep FK - Kayserispor

19:00 Antalyaspor - Fenerbahçe

13:30 Keçiörengücü - Boluspor

13:30 Ümraniyespor - Bodrum FK

16:00 Kocaelispor - Adanaspor

19:00 Göztepe - Altay

15:30 Everton - Tottenham

18:00 Brighton - Crystal Palace

18:00 Burnley - Fulham

18:00 Newcastle United - Luton Town

20:30 Sheffield United - Aston Villa

16:00 Valencia - Almeria

18:15 Granada - Las Palmas

20:30 Alaves - Barcelona

23:00 Girona - Real Sociedad

17:00 Empoli - Genoa

17:00 Udinese - Monza

20:00 Frosinone - Milan

22:45 Bologna - Sassuolo

19:00 Rennes - Montpellier

23:00 Nantes - Lens

17:30 Bayern Münih - M'gladbach

17:30 Freiburg - Stuttgart

17:30 Mainz 05 - Werder Bremen

17:30 Bochum - Augsburg

17:30 Darmstadt 98 - Bayer Leverkusen

17:30 Köln - E. Frankfurt

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Yeşilçam'ın gözde yakışıklısı Tolga Savacı şimdi araba tamir ediyor! İşte 60 yaşındaki Tolga Savacı'nın son hali...
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi! Yeni saat ve tarih belli oldu
Oosterwolde kapışması! İşte peşindeki takımlar
Galatasaray'a kadife bilek geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Yaşasın Hafta Sonu
Muhteşem dönüş
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 3 Şubat
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İki seçeneği kaldı! Ya Arabistan'a gidecek ya da... İki seçeneği kaldı! Ya Arabistan'a gidecek ya da... 09:48
Beşiktaş transferde şaha kalktı! İşte listedeki 4 yıldız Beşiktaş transferde şaha kalktı! İşte listedeki 4 yıldız 09:34
Oosterwolde kapışması! İşte peşindeki takımlar Oosterwolde kapışması! İşte peşindeki takımlar 09:18
Dikkat çeken yorum! "Gerçek bir profesyonel" Dikkat çeken yorum! "Gerçek bir profesyonel" 08:07
Çakar'dan flaş sözler! "Icardi'ye yapılan hareket..." Çakar'dan flaş sözler! "Icardi'ye yapılan hareket..." 07:47
O isme büyük övgü! "Sözleşmesi uzatılmalı" O isme büyük övgü! "Sözleşmesi uzatılmalı" 07:42
Daha Eski
Onuachu'dan kötü haber Onuachu'dan kötü haber 06:36
Kolay galibiyet Kolay galibiyet 06:29
Utanın Utanın 06:28
"Penaltılar verilmiyor" "Penaltılar verilmiyor" 06:27
Forvete Vinicius Forvete Vinicius 06:24
Sağ beke Aurier Sağ beke Aurier 06:22