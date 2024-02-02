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📺Yalı Çapkını 56. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını izle STAR TV

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 56. bölümü ekranlara gelecek. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 56. bölümü 2 Şubat Cuma günü yayınlanacak. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 56. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 16:31
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📺Yalı Çapkını 56. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını izle STAR TV

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 56. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 56. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 56. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 56. BÖLÜM ÖZETİ

Kazım'ın hayati tehlikesi olduğunu öğrenen Orhan büyük bir telaşa kapılırken, durumun Halis Ağa'nın kulağına gitmemesi için İfakat'tan yardım ister. Babasını kaybetmenin eşiğine gelen Seyran ise ona bunu yaşatanlara hak ettikleri cezayı vermeye kararlıdır. Geçmişte babasının ona destek olduğu zor zamanları hatırlayan Ferit, bir yandan gerçeği Seyran'dan saklamaya çalışırken, bir yandan da babasının hapishaneye girmesini engellemek için yoğun çaba harcar. Seyran, babasını kurtardığı için Ferit'e minnet duyar fakat Orhan'ın izini bulmak için çabalamaktan vazgeçmez. Babasını yurt dışına kaçırmak için tüm hazırlıkları tamamlayan Ferit, amacına ulaşmaya çok yaklaşsa da Seyran henüz son hamlesini yapmamıştır.

YALI ÇAPKINI 56. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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