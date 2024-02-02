Avustralya - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Asya Kupası

Avustralya - Güney Kore maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Asya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Avustralya - Güney Kore karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Avustralya - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVUSTRALYA - GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avustralya - Güney Kore maçı 2 Şubat Cuma günü saat 18:30'da başlayacak. Mücadele Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.