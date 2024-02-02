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Ata bindi kılıç kuşandı! Vidal'e Colo Colo'da ilginç karşılama

Son dakika spor haberleri... 17 yıl sonra takıma Colo Colo'ya dönen Şilili futbolcu Arturo Vidal'e ilginç bir karşılama töreni düzenlendi. Stada helikopter ile gelen Vidal ata bindi, kılıç kuşandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 13:33
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Ata bindi kılıç kuşandı! Vidal'e Colo Colo'da ilginç karşılama

Kariyeri boyunca Bundesliga, Serie A ve La Liga'da forma giyen deneyimli futbolcu Arturo Vidal, futbola başladığı Colo-Colo kulübüne transfer oldu. Şili ekibi, Brezilya temsilcisi Athletico Paranaense'den ayrılmasının ardından 17 yıl sonra altyapısından yetiştiği takıma dönen Vidal için görkemli bir karşılama hazırladı.

Vidal Monumental David Arellano Stadyumu'na düzenlenen törene helikopter geldi ve sahaya iniş yaptı. Tecrübeli futbolcu, karşılaşma töreninde ata binerek ve kılıç kuşanarak taraftarları selamladı. Böyle bir karşılamanın kendisi için de sürpriz olduğunu dile getiren Arturo Vidal, stadyumun tamamen dolu olması sebebiyle heyecanlı olduğunu ve taraftarların sevgisini hissettiğini söyledi. Kendisinin de halktan geldiğini vurgulayan Vidal, Colo Colo taraftarının dünyanın en iyisi olduğunu da ifade etti.

686 MAÇTA 111 GOL 83 ASİST

Şili Ligi, Bundesliga, Serie A, LaLiga ve Brezilya Serie A'da futbol oynayan Arturo Vidal, kariyeri boyunca toplam 686 karşılaşmada görev aldı. Söz konusu müsabakalarda 111 gol atan 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, 83 de asist yaptı. Vidal'in kariyerinde 5 Serie A, 3 Bundesliga, 1 La Liga ve 1 Libartadores şampiyonluğu bulunuyor. Şili Milli Takımı'yla da 142 mücadeleye çıkan Vidal, burada da 34 gol kaydetti.

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