BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 30 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 OCAK SALI | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 30 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Premier Lig 22:30 Not. Forest - Arsenal 22:45 Fulham - Everton 22:45 Luton Town - Brighton 23:00 C. Palace - Sheffield Utd 23:15 Aston Villa - Newcastle

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