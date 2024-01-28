Ekvator Ginesi - Gine maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Ekvator Ginesi - Gine maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Ekvator Ginesi ile Gine karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ekvator Ginesi - Gine maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EKVATOR GİNESİ - GİNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ekvator Ginesi - Gine maçı 28 Ocak Pazar günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.