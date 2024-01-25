Büyükekşi alt ligleri dinledi

TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Riva'da bir araya geldi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal ve Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik de yer aldı. Devam eden sezona ilişkin gündeme dair konuların değerlendirilerek fikir alışverişinde bulunulduğu toplantıda, kulüp başkanlarının talep ve önerileri de ele alındı. Gökçe, Büyükekşi'ye plaket takdim etti.