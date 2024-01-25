Haberler Futbol Büyükekşi alt ligleri dinledi

Büyükekşi alt ligleri dinledi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile Riva’da bir araya gelerek istişarede bulundu

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Büyükekşi alt ligleri dinledi

TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Riva'da bir araya geldi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal ve Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik de yer aldı. Devam eden sezona ilişkin gündeme dair konuların değerlendirilerek fikir alışverişinde bulunulduğu toplantıda, kulüp başkanlarının talep ve önerileri de ele alındı. Gökçe, Büyükekşi'ye plaket takdim etti.

DİĞER
Merhum sanatçı Barış Manço’nun ailesine kötü haber! Alacakları tazminat suya düştü!
Yılın ilk MGK'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak! Ana gündem terörle mücadele
Kartal'dan flaş Krunic yorumu! "Donuk gibiydi ama..."
Transferde rota Brezilya! Buruk istedi yönetim alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı!
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 25 Ocak
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 25 Ocak rakamları
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? 07:44
Eintracht Frankfurt - Mainz maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Mainz maçı ne zaman? 07:39
Almeria - Alaves maçı ne zaman? Almeria - Alaves maçı ne zaman? 07:33
Olaylı maçta kazanan Bayern! Olaylı maçta kazanan Bayern! 01:15
Liverpool Lig Kupası'nda finalde! Liverpool Lig Kupası'nda finalde! 01:17
Liverpool Lig Kupası'nda finalde! Liverpool Lig Kupası'nda finalde! 01:17
Daha Eski
Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! 01:26
Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! 01:28
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:26
Baki'den Deniz Türüç yorumu! Baki'den Deniz Türüç yorumu! 00:28
Kartal'dan flaş Krunic yorumu! "Donuk gibiydi ama..." Kartal'dan flaş Krunic yorumu! "Donuk gibiydi ama..." 00:28
Toroğlu açıkladı! Batshuayi'ye penaltı verilmeli miydi? Toroğlu açıkladı! Batshuayi'ye penaltı verilmeli miydi? 00:28