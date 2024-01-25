Helal olsun Filistin

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Asya Kupası'nda Filistin tarihi bir başarı elde etti. Aylardır işgalci İsrail'in hain saldırıları altındaki Gazze'ye bir nebze de olsun moral futboldan geldi. Kupada C Grubu'nda yer alan Filistin, Hong Kong'u Oday Dabbagh (2) ve Zaid Qunbar'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Puanını 4'e yükselten Filistin turnuva tarihinde ilk galibiyetini elde etti. Aynı zamanda en iyi üçüncüler arasına girerek yine tarihinde ilk defa son 16'a kaldı. Filistinli futbolcular galibiyeti Gazze şehitlerine adadılar.