Haberler Futbol Helal olsun Filistin

Helal olsun Filistin

İşgalci İsrail’in saldırıları devam ederken ülkeyi mutlu eden haber futboldan geldi. Hong Kong’u yenen Filistin, Asya Kupası’nda son 16’ya kaldı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Helal olsun Filistin

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Asya Kupası'nda Filistin tarihi bir başarı elde etti. Aylardır işgalci İsrail'in hain saldırıları altındaki Gazze'ye bir nebze de olsun moral futboldan geldi. Kupada C Grubu'nda yer alan Filistin, Hong Kong'u Oday Dabbagh (2) ve Zaid Qunbar'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Puanını 4'e yükselten Filistin turnuva tarihinde ilk galibiyetini elde etti. Aynı zamanda en iyi üçüncüler arasına girerek yine tarihinde ilk defa son 16'a kaldı. Filistinli futbolcular galibiyeti Gazze şehitlerine adadılar.

DİĞER
Galatasaray İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak? Süper Lig Galatasaray İstanbulspor muhtemel 11'ler
Yılın ilk MGK'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak! Ana gündem terörle mücadele
Kartal'dan flaş Krunic yorumu! "Donuk gibiydi ama..."
Transferde rota Brezilya! Buruk istedi yönetim alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı!
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 25 Ocak
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 25 Ocak rakamları
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? 07:44
Eintracht Frankfurt - Mainz maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Mainz maçı ne zaman? 07:39
Almeria - Alaves maçı ne zaman? Almeria - Alaves maçı ne zaman? 07:33
Olaylı maçta kazanan Bayern! Olaylı maçta kazanan Bayern! 01:15
Liverpool Lig Kupası'nda finalde! Liverpool Lig Kupası'nda finalde! 01:17
Liverpool Lig Kupası'nda finalde! Liverpool Lig Kupası'nda finalde! 01:17
Daha Eski
Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! 01:26
Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! 01:28
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:26
Baki'den Deniz Türüç yorumu! Baki'den Deniz Türüç yorumu! 00:28
Kartal'dan flaş Krunic yorumu! "Donuk gibiydi ama..." Kartal'dan flaş Krunic yorumu! "Donuk gibiydi ama..." 00:28
Toroğlu açıkladı! Batshuayi'ye penaltı verilmeli miydi? Toroğlu açıkladı! Batshuayi'ye penaltı verilmeli miydi? 00:28