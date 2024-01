Kulüp temsilcileri Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmelerini değerlendirdi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda gerçekleştirilen son 16 turu kura çekiminin ardından kulüp temsilcileri açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün, eşleştikleri Teksüt Bandırmaspor'un futbola yatırım yapan bir kulüp olduğunu söyledi.

Rakiplerinin son zamanlarda güzel işler ortaya koyduğunu vurgulayan Ergün, "Birkaç sene önce Süper Lig'in kapısından döndüler. Çok değerli bir teknik adamları var ve güzel futbol oynuyorlar. Biz de kendilerini takdir ediyoruz. Bu turdan sonra da yine çeyrek final şubat ayı içerisinde oynanacak. Bizim 8 maçımız görünüyor şubat ayı içinde. Dolayısıyla bu yoğun maç trafiği içerisinde bizim için en büyük avantaj içeride oynuyor olmak ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Her maç zor, her rakip değerli. Bizim de amacımız kupayı en çok kazanan kulübün temsilcileri olarak bir sonraki tura geçmek olacaktır." diye konuştu.

FİKSTÜRE GÖRE ÇALIŞTIKLARINI VE TÜM TEDBİRLERİ ALDIKLARINI ANLATAN ERGÜN, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Çok dert yapabileceğimiz bir durum değil çünkü önümüzde bize verilmiş bir fikstür var ve biz buna adapte olmaya çalışıyoruz. Bir şekilde iş rayına girdiğinde, bu oynama ritmine alıştığımız zaman futbolcu fizyolojisi buna alışmış vaziyette oluyor. Mümkün olduğu kadar sakatlanmaları yaşamadan, kart cezalarını minimize ederek en kısa sürede sakatlarımızı aramıza döndürerek bu platformda ilerlemek istiyoruz. Herkesin de bildiği gibi gayet geniş bir kadromuz var. Okan hocamız ve teknik heyetimiz, oyuncularımızı bazen değişik pozisyonlarda oynatıp eksiklerini kapatmaya çalışıyorlar. Bunda şu ana kadar çok başarılı oldular. Bundan sonraki süreçte de bütün oyuncularımıza şans gelecektir. Biz ligde, kupada ve Avrupa'da sonuna kadar ilerlemek istiyoruz."

Teksüt Bandırmaspor yöneticisi İsmail Aydın ise Galatasaray eşleşmesine ilişkin, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biriyle oynayacağız. Son 16'ya kalmak bizim için çok önemliydi. Tek maç eleme usulü oynanıyor. Sürpriz yapabiliriz. Elimizden gelen centilmence mücadeleyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yılport Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ise VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesine ilişkin, "Centilmence bir mücadele olacağına inanıyoruz. Hak edenin kazandığı bir karşılaşma olmasını temenni ediyoruz. Rakibimize başarılar diliyoruz, gönlümüzden geçen bir üst tura çıkmak." şeklinde görüş belirtti.

Fatih Karagümrük Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar da şunları aktardı:

"Samsun önemli bir ilimiz. Samsunspor da güzel kulüplerimizden bir tanesi. Hem ligde hem kupada başarılar diliyoruz. Son 16 turunda özellikle Erzincanspor'un buraya gelmesi çok önemli. Karagümrük olarak hem ligde hem kupada mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Takımımıza güveniyoruz."

BAŞKAN ÖMER AKYÜREK: "BURAYA KADAR GELMEKTEN ONUR DUYDUK"

Kupada son 16 turuna kalan ve MKE Ankaragücü ile eşleşen Anagold 24Erzincanspor Kulübünün başkanı Ömer Akyürek, bu aşamaya kadar gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İkinci ve üçüncü ligleri temsil ettiklerini hatırlatan Akyürek, "Erzincanspor olarak ikinci ve üçüncü liglerin temsilcisiyiz. Burada olmaktan, buraya kadar gelmekten onur duyduk. Dört büyüklerle oynamak gönlümüzden geçti. Geçmiş tarihimizde Galatasaray ve Beşiktaş'ı şehrimizde ağırlamıştık. Çeyrek finalden sonra büyük takımlardan birini ağırlamaktan yine onur duyarız. Şehir olarak biz buna hazırız." ifadelerini kullandı.

Son 16 turunda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak Konyaspor'un asbaşkanı Oktay Dalkıran ise şunları kaydetti:

"Kupada son 16'ya kalmış tüm takımlarımızı ve rakibimiz Sivasspor'u şimdiden tebrik ediyorum ve güzel bir müsabaka olmasını diliyorum. Konyaspor olarak içinden geçmiş olduğumuz bu zorlu süreçlerde daima desteğini ve katkısını bizlerden esirgemeyen büyük taraftarımıza ve şehrimize teşekkür ettiğimi ve daima bizleri desteklediklerini bildiğimizi ifade etmek isterim. Önümüzdeki maçlara yoğun şekilde hazırlanıyoruz."

Fenerbahçe ile eşleşen Gaziantep FK'nin yönetim kurulu üyesi Seçil Kömürcü Öğücü de sarı-lacivertli ekibi kısa süre önce misafir ettiklerini ve bunu yeniden yapacaklarını dile getirerek, heyecanlı bir karşılaşma olacağını ifade etti.