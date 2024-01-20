Arda Güler kendine hayran bıraktı! Ancelotti antrenmanı iki defa durdurdu
Son dakika spor haberleri: Kariyerine dünya devi Real Madrid'de devam eden milli gururumuz Arda Güler, performansıyla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Genç yetenek, İspanyol ekibinin antrenmanında sergilediği futbolla Ancelotti'nin iki defa antrenmanı durdurmasını sağladı.
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Sakatlıklarını atlatmasının ardından kadrodaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Arda Güler, takımının idmanına adeta damga vurdu.
SAKATLIKTAN DÖNDÜ SÜRE ALMAYA BAŞLADI
Real Madrid'e transfer olmasının ardından üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forma şansı bulamayan Arda Güler, ilk maçına Kral Kupası'nda oynanan Arandina maçında çıkmıştı.
Süper Kupa yarı finalinin ikinci uzatma dakikalarında oyuna giren Arda Güler, finalde Barcelona'ya karşı süre bulamamıştı.
DERBİDE FORMA VERMEDİ
Bununla birlikte Ancelotti, Kral Kupası son 16 turunda Atletico Madrid ile oynadıkları derbide genç yeteneğe süre vermedi. Buna rağmen Arda Güler antrenmanlarda adından söz ettirmeye devam ediyor.
Defansa Central'de yer alan ve Milliyet'in derlediği haberde Atletico Madrid derbisinde süre bulamayan Arda Güler, Real Madrid antrenmanlarında kalitesini göstermeye devam ediyor.
ANTRENMANI İKİ KEZ DURDURDU
Eflatun-beyazlı ekibin antrenmanında iki muhteşem asist yapmayı başaran Milli yıldız, İtalyan teknik direktörü etkilemeyi başardı. Şık bir topuk pasıyla yeteneğini gösteren genç futbolcu, bir diğer pozisyonda ise takım arkadaşına muhteşem bir pas atarak idmana damgasını vurdu.
Arda Güler için antrenmanı 2 kez durduran Ancelotti, genç yeteneği bizzat tebrik etti.
Haberin detaylarına göre Ancelotti, Arda Güler'in performansından giderek daha fazla memnun oluyor.
ALMERIA MAÇINDA SAHADA
Arda Güler'in performansına ve çabasına kayıtsız kalmayan Ancelotti'nin genç yeteneğin sürelerini artırması bekleniyor. Büyük bir sürpriz olmazsa Milli yıldız Real Madrid'in Almeria maçında sahada olacak.
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