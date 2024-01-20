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Arda Güler kendine hayran bıraktı! Ancelotti antrenmanı iki defa durdurdu

Son dakika spor haberleri: Kariyerine dünya devi Real Madrid'de devam eden milli gururumuz Arda Güler, performansıyla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Genç yetenek, İspanyol ekibinin antrenmanında sergilediği futbolla Ancelotti'nin iki defa antrenmanı durdurmasını sağladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 14:36
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Arda Güler kendine hayran bıraktı! Ancelotti antrenmanı iki defa durdurdu

Üst üste yaşadığı sakatlıkları atlatmasının ardından Real Madrid kadrosunda yerini sağlamlaştırmak isteyen Arda Güler adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç yetenek takımının idmanında Ancelotti şaşırtmayı başardı. İşte detaylar...

Arda Güler kendine hayran bıraktı! Ancelotti antrenmanı iki defa durdurdu

Fenerbahçe'de gösterdiği performans sonrası Real Madrid'e transfer olan Milli yıldız Arda Güler, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İspanya kariyerine istediği başlangıcı yapamamıştı.

Arda Güler kendine hayran bıraktı! Ancelotti antrenmanı iki defa durdurdu

Sakatlıklarını atlatmasının ardından kadrodaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Arda Güler, takımının idmanına adeta damga vurdu.


Arda Güler kendine hayran bıraktı! Ancelotti antrenmanı iki defa durdurdu

SAKATLIKTAN DÖNDÜ SÜRE ALMAYA BAŞLADI

Real Madrid'e transfer olmasının ardından üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forma şansı bulamayan Arda Güler, ilk maçına Kral Kupası'nda oynanan Arandina maçında çıkmıştı.

Arda Güler kendine hayran bıraktı! Ancelotti antrenmanı iki defa durdurdu

Süper Kupa yarı finalinin ikinci uzatma dakikalarında oyuna giren Arda Güler, finalde Barcelona'ya karşı süre bulamamıştı.

Arda Güler kendine hayran bıraktı! Ancelotti antrenmanı iki defa durdurdu

DERBİDE FORMA VERMEDİ

Bununla birlikte Ancelotti, Kral Kupası son 16 turunda Atletico Madrid ile oynadıkları derbide genç yeteneğe süre vermedi. Buna rağmen Arda Güler antrenmanlarda adından söz ettirmeye devam ediyor.

Arda Güler kendine hayran bıraktı! Ancelotti antrenmanı iki defa durdurdu

Defansa Central'de yer alan ve Milliyet'in derlediği haberde Atletico Madrid derbisinde süre bulamayan Arda Güler, Real Madrid antrenmanlarında kalitesini göstermeye devam ediyor.

Arda Güler kendine hayran bıraktı! Ancelotti antrenmanı iki defa durdurdu

ANTRENMANI İKİ KEZ DURDURDU

Eflatun-beyazlı ekibin antrenmanında iki muhteşem asist yapmayı başaran Milli yıldız, İtalyan teknik direktörü etkilemeyi başardı. Şık bir topuk pasıyla yeteneğini gösteren genç futbolcu, bir diğer pozisyonda ise takım arkadaşına muhteşem bir pas atarak idmana damgasını vurdu.

Arda Güler kendine hayran bıraktı! Ancelotti antrenmanı iki defa durdurdu

Arda Güler için antrenmanı 2 kez durduran Ancelotti, genç yeteneği bizzat tebrik etti.

Haberin detaylarına göre Ancelotti, Arda Güler'in performansından giderek daha fazla memnun oluyor.

Arda Güler kendine hayran bıraktı! Ancelotti antrenmanı iki defa durdurdu

ALMERIA MAÇINDA SAHADA

Arda Güler'in performansına ve çabasına kayıtsız kalmayan Ancelotti'nin genç yeteneğin sürelerini artırması bekleniyor. Büyük bir sürpriz olmazsa Milli yıldız Real Madrid'in Almeria maçında sahada olacak.

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