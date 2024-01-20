Arda Güler kendine hayran bıraktı! Ancelotti antrenmanı iki defa durdurdu

ANTRENMANI İKİ KEZ DURDURDU Eflatun-beyazlı ekibin antrenmanında iki muhteşem asist yapmayı başaran Milli yıldız, İtalyan teknik direktörü etkilemeyi başardı. Şık bir topuk pasıyla yeteneğini gösteren genç futbolcu, bir diğer pozisyonda ise takım arkadaşına muhteşem bir pas atarak idmana damgasını vurdu.