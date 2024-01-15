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Yenilgi sonrası Gana Teknik Direktörü Chris Hughton'a saldırı girişimi!

Son dakika spor haberleri... Afrika Uluslar Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'na beklenmedik şekilde yenilen Gana'nın teknik direktörü Chris Hughton'a, bir taraftar yumruk atmaya çalıştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 16:26
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Yenilgi sonrası Gana Teknik Direktörü Chris Hughton'a saldırı girişimi!

Afrika Uluslar Kupası B grubu ilk maçında Gana, Yeşil Burun Adaları'na 2-1 mağlup oldu. Gana'nın golü Fenerbahçe forması giyen Djiku'dan gelirken, Yeşil Burun Adaları'nın galibiyet golünü ise 90+2'de Ankaragücü forması giyen Garry Rodrigues kaydetti.

Maçın ardından oteline dönen Gana kafilesinde teknik direktör Chris Hughton, öfkeli bir taraftarın saldırına uğradı. Aktarılan haberlere göre yumruklu saldırı girişiminde bulunan bu taraftarı güvenlik güçleri engelledi ve ardından polise teslim etti. Hughton'ın sözlü saldırıya da maruz kaldığı ifade edildi.

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