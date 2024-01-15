Haberler Futbol Manisa FK'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Manisa FK'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Son dakika spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Ocak Perşembe günü deplasmanda, Trabzonspor ile karşılaşacak olan Manisa FK'da maçın hazırlıkları başladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 16:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manisa FK'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Ocak Perşembe günü Trabzonspor'a konuk olacak Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmanda, dün oynanan Kocaelispor maçında görev alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

Sakatlıkları süren Kerim Frei ile Ayberk Karapo'nun Trabzonspor karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Manisa FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe durmak bilmiyor! Milli yıldız için geri sayım başladı...
AK Parti 48 il adayının açıklanacağı tarih belli oldu! Adım adım 31 Mart zaferine! Deprem illerinde büyük değişim
Krunic'ten transfer itirafı! "Görüşmeler..."
Transfer yarışı erken başladı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gana'nın teknik direktörüne saldırı girişimi!
Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman?
SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (15 Ocak 2024)
KARTAL SU KESİNTİSİ - Kartal'da sular ne zaman gelecek? (15 Ocak 2024)
KAĞITHANE SU KESİNTİSİ - Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? (15 Ocak 2024)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! 17:02
Avustralya Açık'ta Osaka şoku! Avustralya Açık'ta Osaka şoku! 16:47
Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni takımı Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni takımı 16:42
Sivasspor'da Kupa maçı hazırlıkları! Sivasspor'da Kupa maçı hazırlıkları! 16:42
Gana'nın teknik direktörüne saldırı girişimi! Gana'nın teknik direktörüne saldırı girişimi! 16:26
Mert Hakan'dan flaş hareket! Mert Hakan'dan flaş hareket! 16:24
Daha Eski
Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular 16:20
Manisa FK'da Trabzonspor mesaisi! Manisa FK'da Trabzonspor mesaisi! 16:19
Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman? 16:19
Getafe - Sevilla maçı ne zaman? Getafe - Sevilla maçı ne zaman? 16:12
Juventus - Sassuolo maçı ne zaman? Juventus - Sassuolo maçı ne zaman? 16:09
Hatayspor Kupadı'daki Sakarya maçına hazır! Hatayspor Kupadı'daki Sakarya maçına hazır! 16:02