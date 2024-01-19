Senegal 3-1 Kamerun (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Afrika Uluslar Kupası C Grubu ikinci maçında Senegal, Kamerun'u 3-1 mağlup etti.

Afrika Uluslar Kupası, Fildişi Sahili'nde oynanan maçlarla devam ediyor. C Grubu ikinci maçında Senegal ile Kamerun, Charles Konan Banny Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Senegal bu mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Senegal'e galibiyeti getiren golleri 16'ncı dakikada Ismaila Sarr, 71'inci dakikada Habib Diallo ve 90+5'inci dakikada Sadio Mane attı. Kamerun'un tek golünü ise 83'üncü dakikada Jean-Charles Castelletto kaydetti. Bu mücadelenin ardından 6 puana ulaşan Senegal, gruptan çıkmayı garantiledi. Kamerun ise 2 maç sonunda 1 puanda kaldı.

Öte yandan Samsunspor'da oynayan Olivier Ntcham, 79'uncu dakikada oyuna dahil oldu ve Kamerun'un 83'üncü dakikada Jean-Charles Castelletto ile bulduğu golün asistini yaptı.