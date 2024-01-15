Real Madrid 4-1 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda Güler...

İspanya Süper Kupası finali El Clasico'ya sahne oldu. Real Madrid ile Barcelona, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Awal Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi 4-1 kazanan Real Madrid, Süper Kupa'nın sahibi oldu. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren gollleri Vinicius Junior (3) ve Rodrygo kaydetti. Barcelona'nın tek golü Lewandowski'den geldi.

Real Madrid'de A Milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Barcelona'da Ronald Araujo, 71'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

1982 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda en çok şampiyonluğu 14 kezle Barcelona elde etti. Real Madrid, kazanılan şampiyonlukla beraber kupa sayısını 13'e yükseltti ve rakibine bir adım daha yaklaştı.

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