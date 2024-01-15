Ivan Bebek Fatih Terim'i çıldırttı! AEK - Panathinaikos maçında...

"2-1'den sonra bu oyunu kazanıp dönmemiz gerekirdi. Oradan sonra penaltıymış değilmiş konuşuruz ama Panathinaikos bugün kazanmayı hak etmiştir. Maalesef berabere kaldık. Bunun için çok üzgünüm. Tamam, Verbic'e yapılan yüzde 100 penaltı ama hatayı kendimizde aramalıyız."

"HER ŞEYİ, HERKESİ YENEBİLMELİYİZ" "Üzgünüm, kazanamadığımız için üzgünüm. Her şeyi, herkesi yenebilmeliyiz. Buna karşı koyabilmeliyiz sahada. O son dakikalarda oradan bir iki oyuncumuzun çıkıp pas yapması, liderlik yapması... Panathinaikos böyle olmalı. Muhakkak ki yüzde 100 penaltı, bunun başka bir tarifi yok. Ancak, buralarda kalmamalıyız. Onlara rağmen oynamalıyız."