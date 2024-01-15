Ivan Bebek Fatih Terim'i çıldırttı! AEK - Panathinaikos maçında...
Son dakika spor haberleri... Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, AEK ile oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından, mücadelenin VAR'ı Ivan Bebek'e sert tepki gösterdi. İşte ayrıntılar...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 09:42 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 09:43
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Yunanistan Kupası'nda ise ezeli rakibi Olympiakos ile karşılaşan Panathinaikos, bu mücadeleden de 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Panathinaikos ile çıktığı 4 maçta da yenilgi almayan Fatih Terim, Yunan taraftarlar arasında da beğeni kazanmaya devam etti.
Bu sezon şampiyonluk yarışında olan takımlar arasında olan AEK ile deplasmanda karşı karşıya gelen Panathinaikos, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1'lik üstünlüğü yakalamıştı.
Ancak mücadelenin son dakikalarında AEK lehine gelen penaltı kararı, karşılaşmanın 2-2 sona ermesine yol açtı.
Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 41'e yükseltti. AEK ise 39 puana çıktı. PAS Giannina'yı 4-0 yenen PAOK, 41 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Yunanistan'da uygulanan yabancı hakem uygulaması nedeniyle Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı Ivan Bebek, AEK maçının VAR hakemi olarak görev yaptı.
90+2. dakikada yaşanan pozisyon için izlemeye çağıran Ivan Bebek, Fatih Terim'in de görkemli galibiyetine ket vurmuş oldu.
90 dakika boyunca tartışmalı kararlara da imza atan mücadelenin hakemi, bir pozisyon sonrasında vermediği penaltı nedeniyle Panathinaikoslu futbolcular tarafından tepki toplamıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre maçın ardından açıklamalarda bulunan Terim, VAR hakemi Ivan Bebek'e tepki gösterdi:
"Verbic'e yapılanı kast ediyorsanız penaltı. Ivan Bebek'e sormak lazım, VAR'dasın ve orta hakemi çağırmıyorsun! Diğerine gelince, penaltı. Ancak, bunun üzerinde durmayacağım fazla. Oyuncularımın bir sebebe, bir bahaneye sığınmamasını istiyorum."
"2-1'den sonra bu oyunu kazanıp dönmemiz gerekirdi. Oradan sonra penaltıymış değilmiş konuşuruz ama Panathinaikos bugün kazanmayı hak etmiştir. Maalesef berabere kaldık. Bunun için çok üzgünüm. Tamam, Verbic'e yapılan yüzde 100 penaltı ama hatayı kendimizde aramalıyız."
"HER ŞEYİ, HERKESİ YENEBİLMELİYİZ"
"Üzgünüm, kazanamadığımız için üzgünüm. Her şeyi, herkesi yenebilmeliyiz. Buna karşı koyabilmeliyiz sahada. O son dakikalarda oradan bir iki oyuncumuzun çıkıp pas yapması, liderlik yapması... Panathinaikos böyle olmalı. Muhakkak ki yüzde 100 penaltı, bunun başka bir tarifi yok. Ancak, buralarda kalmamalıyız. Onlara rağmen oynamalıyız."
"Şampiyon gibi oynamalıyız. Şampiyon gibi düşünmeliyiz. Şampiyon gibi davranmalıyız. Ben bunu ilerletmeye çalışıyorum takımımda. Size hak vermekle birlikte ama oyuncularıma bu hakkı vermek istemiyorum. Oyunlarını tebrik ediyorum, galibiyetle dönemediğimiz için bu konuyu yarın konuşacağız."
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