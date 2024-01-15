Haberler Futbol Ivan Bebek Fatih Terim'i çıldırttı! AEK - Panathinaikos maçında...

Ivan Bebek Fatih Terim'i çıldırttı! AEK - Panathinaikos maçında...

Son dakika spor haberleri... Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, AEK ile oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından, mücadelenin VAR'ı Ivan Bebek'e sert tepki gösterdi. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 09:42 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 09:43
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Ivan Bebek Fatih Terim'i çıldırttı! AEK - Panathinaikos maçında...

2022 yılında ayrıldığı Galatasaray'dan sonra gelen tekliflerin birçoğunu reddeden Terim, dinlenmeyi tercih etmişti. Yaklaşık 2 yıl boyunca kariyerine ara veren Fatih Terim, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ivan Bebek Fatih Terim'i çıldırttı! AEK - Panathinaikos maçında...

ÜST ÜSTE 4 MAÇTA DAMGA VURDU

Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Panathinaikos, Fatih Terim önderliğinde şampiyonluk için emin adımlarla ilerliyor.

Ivan Bebek Fatih Terim'i çıldırttı! AEK - Panathinaikos maçında...

Takımın başına geçtikten sonra ligde Pas Giannina ve Panetolikos'u mağlup eden Terim, AEK ile de 2-2 berabere kaldı.

Ivan Bebek Fatih Terim'i çıldırttı! AEK - Panathinaikos maçında...

Yunanistan Kupası'nda ise ezeli rakibi Olympiakos ile karşılaşan Panathinaikos, bu mücadeleden de 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ivan Bebek Fatih Terim'i çıldırttı! AEK - Panathinaikos maçında...

Panathinaikos ile çıktığı 4 maçta da yenilgi almayan Fatih Terim, Yunan taraftarlar arasında da beğeni kazanmaya devam etti.

Ivan Bebek Fatih Terim'i çıldırttı! AEK - Panathinaikos maçında...

Bu sezon şampiyonluk yarışında olan takımlar arasında olan AEK ile deplasmanda karşı karşıya gelen Panathinaikos, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1'lik üstünlüğü yakalamıştı.

Ivan Bebek Fatih Terim'i çıldırttı! AEK - Panathinaikos maçında...

Ancak mücadelenin son dakikalarında AEK lehine gelen penaltı kararı, karşılaşmanın 2-2 sona ermesine yol açtı.

Ivan Bebek Fatih Terim'i çıldırttı! AEK - Panathinaikos maçında...

Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 41'e yükseltti. AEK ise 39 puana çıktı. PAS Giannina'yı 4-0 yenen PAOK, 41 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Ivan Bebek Fatih Terim'i çıldırttı! AEK - Panathinaikos maçında...

Yunanistan'da uygulanan yabancı hakem uygulaması nedeniyle Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı Ivan Bebek, AEK maçının VAR hakemi olarak görev yaptı.

Ivan Bebek Fatih Terim'i çıldırttı! AEK - Panathinaikos maçında...

90+2. dakikada yaşanan pozisyon için izlemeye çağıran Ivan Bebek, Fatih Terim'in de görkemli galibiyetine ket vurmuş oldu.

Ivan Bebek Fatih Terim'i çıldırttı! AEK - Panathinaikos maçında...

90 dakika boyunca tartışmalı kararlara da imza atan mücadelenin hakemi, bir pozisyon sonrasında vermediği penaltı nedeniyle Panathinaikoslu futbolcular tarafından tepki toplamıştı.

Ivan Bebek Fatih Terim'i çıldırttı! AEK - Panathinaikos maçında...

Sabah'ta yer alan habere göre maçın ardından açıklamalarda bulunan Terim, VAR hakemi Ivan Bebek'e tepki gösterdi:

"Verbic'e yapılanı kast ediyorsanız penaltı. Ivan Bebek'e sormak lazım, VAR'dasın ve orta hakemi çağırmıyorsun! Diğerine gelince, penaltı. Ancak, bunun üzerinde durmayacağım fazla. Oyuncularımın bir sebebe, bir bahaneye sığınmamasını istiyorum."

Ivan Bebek Fatih Terim'i çıldırttı! AEK - Panathinaikos maçında...

"2-1'den sonra bu oyunu kazanıp dönmemiz gerekirdi. Oradan sonra penaltıymış değilmiş konuşuruz ama Panathinaikos bugün kazanmayı hak etmiştir. Maalesef berabere kaldık. Bunun için çok üzgünüm. Tamam, Verbic'e yapılan yüzde 100 penaltı ama hatayı kendimizde aramalıyız."

Ivan Bebek Fatih Terim'i çıldırttı! AEK - Panathinaikos maçında...

"HER ŞEYİ, HERKESİ YENEBİLMELİYİZ"

"Üzgünüm, kazanamadığımız için üzgünüm. Her şeyi, herkesi yenebilmeliyiz. Buna karşı koyabilmeliyiz sahada. O son dakikalarda oradan bir iki oyuncumuzun çıkıp pas yapması, liderlik yapması... Panathinaikos böyle olmalı. Muhakkak ki yüzde 100 penaltı, bunun başka bir tarifi yok. Ancak, buralarda kalmamalıyız. Onlara rağmen oynamalıyız."

Ivan Bebek Fatih Terim'i çıldırttı! AEK - Panathinaikos maçında...

"Şampiyon gibi oynamalıyız. Şampiyon gibi düşünmeliyiz. Şampiyon gibi davranmalıyız. Ben bunu ilerletmeye çalışıyorum takımımda. Size hak vermekle birlikte ama oyuncularıma bu hakkı vermek istemiyorum. Oyunlarını tebrik ediyorum, galibiyetle dönemediğimiz için bu konuyu yarın konuşacağız."

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