Haberler Futbol Sivasspor - Keçiörengücü maçı A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Sivasspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor - Keçiörengücü maçı A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Sivasspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Sivasspor ile Keçiörengücü maçıyla devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:20 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:40
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Sivasspor - Keçiörengücü maçı A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Sivasspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor - Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Sivasspor ile Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Keçiörengücü maçı 18 Ocak Perşembe günü saat 13:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

Sivasspor - Keçiörengücü MAÇI CANLI İZLE - A SPOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR PROGRAMI

16 Ocak Salı

  • 13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)
  • 15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Mersin)
  • 19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
  • 21.00 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)

17 Ocak Çarşamba:

  • 13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)
  • 15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)
  • 17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)
  • 19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)
  • 21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

18 Ocak Perşembe:

  • 13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)
  • 15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)
  • 17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)
  • 21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)

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