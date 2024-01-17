Unionistas - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Unionistas - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Unionistas ile Barcelona, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Unionistas - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNİONİSTAS - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Unionistas - Barcelona maçı 18 Ocak Perşembe günü saat 21:30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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