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Mbappe açıkladı! Real Madrid'e transfer olacak mı?

Adı Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe Fransız basınına verdiği demeçte geleceğine dair açıklamalarda bulundu.İşte Fransız yıldızın transfere dair o sözleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 16:23
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Mbappe açıkladı! Real Madrid'e transfer olacak mı?

Kylian Mbappe Fransız basınına verdiği demeçte geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Kylian Mbappe önümüzdeki yaz Paris Saint-Germain'den ayrılacak mı, ayrılmayacak mı? Bu, aylardır internette tartışma yaratan büyük bir soru. 1 Ocak 2024'ten bu yana, istediği kulüple transfer görüşmesi gerçekleştirme ve gelecek sezon için imza atma hakkına sahip olan yıldız oyuncu, önemli açıklamalar yaptı.

MBAPPE AYRILACAĞINI AÇIKLADI

Kylian Mbappe bir süredir geleceği hakkında sessizliğini koruyordu ancak sessizliğini bozdu. Söylentiler Real Madrid ile bir anlaşmaya varıldığını öne sürerken Mbappe iddialara açıklık getirdi. PSG ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan yıldız oyuncu, QG France'a verdiği röportajda, profesyonel futbol kariyerinde transfer teklifleri konusunda kimseyi kıskanmadığını söyledi.

"Futbol tarihine damga vurmuş birçok büyük oyuncu bu yaz Avrupa'dan ayrıldı ve futbolda yeni bir döneme giriyoruz.

Bu sporun normal döngüsü ve bir noktada ayrılma sırası bana da gelecek. Bu değişikliklerden endişe duymuyorum ve sadece kendi yolumu izleyerek kariyerime devam etmeyi düşünüyorum"

EURO 2024'TE ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Fransa Milli Takımı'nın kaptanı olan Mbappe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Lig'in yanı sıra Fransız milli takımıyla Euro 2024 de dahil olmak üzere pek çok hedefi var. Son turnuvanın (2020) son 16 turunda İsviçre'ye kaybeden Fransız takımı, Mbappe liderliğinde kupaya uzanmak isteyecek.

"Bu turnuvanın en merakla beklenen takımlarından biriyiz, hazırız ve kendimize güveniyoruz. Çok iyi bir sıralama yaptık ve hedefimiz kazanmak.

Grubun sportif ve insani dinamiği birinci sınıf. Bu yıl bazı büyük şampiyonları, Hugo Lloris ve Raphael Varane gibi son derece önemli oyuncuları kaybettik ama sonuçta kadromuz bundan etkilenmedi.

Bu da gerçek bir uyuma sahip olduğumuzu gösteriyor"

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