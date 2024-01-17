Massimiliano Allegri Kenan Yıldız hakkında açıklamalarda bulundu

Juventus'ta oynadığı futbolla hem teknik heyeti hem de taraftarları kendine hayran bırakmayı başaran Kenan Yıldız'a ilgi büyüyor.

Kenan Yıldız için son olarak Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, genç yıldız için övgü dolu yorumlarda bulundu.

Massimiliano Allegri, "Kenan Yıldız gibi bir yetenek çok nadirdir; top kontrolü, pasları... Sahada çok nadiren hatalı karar veriyor. Pasları çok isabetli ve efektif." dedi.

Milli yıldızın Coman ile karşılaştırılması üzerine konuşan Allegri, "Kingsley Coman'dan çok daha farklı, Kenan daha çok gol atan bir oyuncu." yorumunu yaptı.

KENAN YILDIZ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasını 19 maçta terleten Kenan Yıldız, bu maçlarda 5 gol 1 asistlik skor katkısında bulundu.