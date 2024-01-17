Haberler Futbol Massimiliano Allegri Kenan Yıldız hakkında açıklamalarda bulundu

Massimiliano Allegri Kenan Yıldız hakkında açıklamalarda bulundu

Son dakika spor haberleri... Juventus'da forma giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız hakkında, teknik direktörü Massimiliano Allegri çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 15:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Massimiliano Allegri Kenan Yıldız hakkında açıklamalarda bulundu

Juventus'ta oynadığı futbolla hem teknik heyeti hem de taraftarları kendine hayran bırakmayı başaran Kenan Yıldız'a ilgi büyüyor.

Kenan Yıldız için son olarak Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, genç yıldız için övgü dolu yorumlarda bulundu.

Massimiliano Allegri, "Kenan Yıldız gibi bir yetenek çok nadirdir; top kontrolü, pasları... Sahada çok nadiren hatalı karar veriyor. Pasları çok isabetli ve efektif." dedi.

Milli yıldızın Coman ile karşılaştırılması üzerine konuşan Allegri, "Kingsley Coman'dan çok daha farklı, Kenan daha çok gol atan bir oyuncu." yorumunu yaptı.

KENAN YILDIZ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasını 19 maçta terleten Kenan Yıldız, bu maçlarda 5 gol 1 asistlik skor katkısında bulundu.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu Kanarya'nın 2 yıldızını alıyor! 
CHP oy uğruna "Öcalan'a özgürlük" çizgisine geldi! DEM'li vekil PKK kanalında itiraf etti: İttifaklarımız kabullendi, bu bir gerçeklik
Dursun Özbek: Sayın Bakan İstanbul için bir şans!
Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte G.Saray'ın Ümraniye maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mbappe açıkladı! Real Madrid'e transfer olacak mı?
Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 17 Ocak Çarşamba
1 Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru takibi
Bağkur emekliliği prim gün sayısı kaç oldu?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman? Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman? 16:19
Mourinho ayrılıklarla servet kazandı! Mourinho ayrılıklarla servet kazandı! 16:12
Unionistas - Barcelona maçı ne zaman? Unionistas - Barcelona maçı ne zaman? 16:05
Kayserispor'dan icra iddialarına yanıt! Kayserispor'dan icra iddialarına yanıt! 15:42
Dursun Özbek: Sayın Bakan İstanbul için bir şans! Dursun Özbek: Sayın Bakan İstanbul için bir şans! 15:42
Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte G.Saray'ın Ümraniye maçı 11'i Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte G.Saray'ın Ümraniye maçı 11'i 15:36
Daha Eski
Allegri'den Kenan Yıldız sözleri! Allegri'den Kenan Yıldız sözleri! 15:35
Napoli - Fiorentina maçı ne zaman? Napoli - Fiorentina maçı ne zaman? 15:34
Kurum Beşiktaş yöneticileriyle buluştu Kurum Beşiktaş yöneticileriyle buluştu 15:28
Olympikos - Panathinaikos maçı ne zaman? Olympikos - Panathinaikos maçı ne zaman? 15:26
Anadolu Efes'in konuğu Barcelona! Anadolu Efes'in konuğu Barcelona! 15:14
Umut Nayir'den müthiş gol! Umut Nayir'den müthiş gol! 15:05