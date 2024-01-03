Haberler Futbol Eren Derdiyok futbolu bıraktı! Antrenörlüğe başladı

Eren Derdiyok futbolu bıraktı! Antrenörlüğe başladı

Son olarak İsviçre 2. Lig ekibi FC Schaffhausen'de forma giyen Eren Derdiyok, aktif futbol kariyerini noktalayarak antrenörlüğe başladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 20:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eren Derdiyok futbolu bıraktı! Antrenörlüğe başladı

Son olarak İsviçre 2. Lig ekibi FC Schaffhausen'de forma giyen Eren Derdiyok, aktif futbol kariyerini noktalayarak antrenörlüğe başladı.

FC Schaffhausen'den yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Eren Derdiyok'un yardımcı antrenörlük görevine getirildiği belirtildi.

Kariyerinin bir sonraki aşamasını sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Eren, "Buradaki oyuncuları ve ortamı çok iyi biliyorum. Kendimi tamamen yeni görevime adayacağım." ifadelerini kullandı.

İsviçre doğumlu olup hem İsviçre hem de Türkiye vatandaşlığı bulunan Eren Derdiyok, BSC Old Boys takımında başladığı kariyerinde Basel, Bayer Leverkusen ve 1899 Hoffenheim gibi takımlarda mücadele etti.

Türkiye'de ise Kasımpaşa, Galatasaray, Göztepe ve MKE Ankaragücü'nde oynayan Eren, İsviçre Milli Takımı formasıyla çıktığı 60 maçta 11 gol attı.

DİĞER
Burak Hakkı’nın çiftlik hayatı büyüledi! İşte Burak Hakkı’nın çiftlik evi!
İran’da peş peşe iki patlama: Çok sayıda ölü var | Terör saldırısının arkasında Lübnan'da Hamas'ı hedef alan Mossad mı var?
Flaş transfer kararı! Menajeriyle görüştü ve...
F.Bahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Son Sayfa
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Süper Kupa Özel
Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor?
SON DAKİKA OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024
A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig hakem kadrosu belli oldu! Süper Lig hakem kadrosu belli oldu! 20:06
Eren Derdiyok'tan flaş kariyer kararı! Eren Derdiyok'tan flaş kariyer kararı! 20:01
G.Saray'ın yıldızı İtalyan devine! G.Saray'ın yıldızı İtalyan devine! 19:55
Mete Kalkavan hakemliği bıraktı! Mete Kalkavan hakemliği bıraktı! 19:22
Sivasspor Kayserispor maçına hazırlanıyor Sivasspor Kayserispor maçına hazırlanıyor 18:13
Jasikevicius Maccabi Playtika maçı açıklamaları! Jasikevicius Maccabi Playtika maçı açıklamaları! 17:30
Daha Eski
Flaş transfer kararı! Menajeriyle görüştü ve... Flaş transfer kararı! Menajeriyle görüştü ve... 17:05
Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü 16:53
F.Bahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı F.Bahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı 16:41
Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? 16:37
Beşiktaş'ta Recep Vatansever dönemi! Beşiktaş'ta Recep Vatansever dönemi! 16:31
Beşiktaş transferi açıkladı! Beşiktaş transferi açıkladı! 16:25