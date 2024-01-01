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Benzema terk etti

Karim Benzema, Madrid'de 14 yıl forma giydikten sonra Suudi Arabistan kulüplerinden Al İttihad'e transfer olmuştu. Ancak Fransız futbolcunun macerası fazla usun sürmedi. Al İttihad'in Al Nassr'a 5-2 kaybettiği maçın ardından 35 yaşındaki futbolcuya yönelik sert tepkiler oluştu. Karim Benzema başta bunlara cevap vermeye kalktı. Ancak bunlar devam edince Benzema ile Al İttihad arasındaki ipler koptu. 3 gündür antrenmanlara katılmayan tecrübeli futbolcunun ülkeyi terk ettiği öğrenildi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Benzema terk etti
Karim Benzema, Madrid'de 14 yıl forma giydikten sonra Suudi Arabistan kulüplerinden Al İttihad'e transfer olmuştu. Ancak Fransız futbolcunun macerası fazla usun sürmedi. Al İttihad'in Al Nassr'a 5-2 kaybettiği maçın ardından 35 yaşındaki futbolcuya yönelik sert tepkiler oluştu. Karim Benzema başta bunlara cevap vermeye kalktı. Ancak bunlar devam edince Benzema ile Al İttihad arasındaki ipler koptu. 3 gündür antrenmanlara katılmayan tecrübeli futbolcunun ülkeyi terk ettiği öğrenildi
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