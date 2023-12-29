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TRANSFER HABERLERİ - Roberto Firmino Türkiye'ye mi geliyor? Sürpriz iddia

Son dakika transfer haberleri... Devre arası transfer dönemine az bir zaman kala, iddialar arka arkaya gelmeye başladı. Son olarak, Brezilyalı ünlü golcü Roberto Firmino'nun yeni adresinin Türkiye olabileceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 15:03
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TRANSFER HABERLERİ - Roberto Firmino Türkiye'ye mi geliyor? Sürpriz iddia

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ahli'de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Roberto Firmino ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Roberto Firmino Türkiye'ye mi geliyor? Sürpriz iddia

32 yaşındaki forvet yaz aylarında Liverpool'dan ayrılmış ve Al Ahli'ye transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Roberto Firmino Türkiye'ye mi geliyor? Sürpriz iddia

Arabistan'da istediğini bulamayan Brezilyalı forvet, bu sezon 18 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Roberto Firmino Türkiye'ye mi geliyor? Sürpriz iddia

Firmino bu karşılaşmalarda 3 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ - Roberto Firmino Türkiye'ye mi geliyor? Sürpriz iddia

Ayrıca 2 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Roberto Firmino Türkiye'ye mi geliyor? Sürpriz iddia

Ocak ayında takımdan ayrılması beklenen Firmino hakkında bomba bir iddia geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Roberto Firmino Türkiye'ye mi geliyor? Sürpriz iddia

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi İngiliz basını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Roberto Firmino Türkiye'ye mi geliyor? Sürpriz iddia

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Roberto Firmino Türkiye'ye mi geliyor? Sürpriz iddia

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Dailymail'den aktardığı habere göre Al Ahli, ocak ayında Firmino'yu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Roberto Firmino Türkiye'ye mi geliyor? Sürpriz iddia

Bu gelişme sonrası Sambacı futbolcuya Premier Lig'den bazı takımların talip olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Roberto Firmino Türkiye'ye mi geliyor? Sürpriz iddia

Öte yandan Firmino'ya Türkiye'den de ilgi olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Roberto Firmino Türkiye'ye mi geliyor? Sürpriz iddia

Ancak haberde Türkiye'den hangi kulüp ya da kulüplerin Firmo'ya talip olduğu belirtilmedi.

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