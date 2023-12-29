TRANSFER HABERLERİ - Roberto Firmino Türkiye'ye mi geliyor? Sürpriz iddia
Son dakika transfer haberleri... Devre arası transfer dönemine az bir zaman kala, iddialar arka arkaya gelmeye başladı. Son olarak, Brezilyalı ünlü golcü Roberto Firmino'nun yeni adresinin Türkiye olabileceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...
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Firmino bu karşılaşmalarda 3 gol attı.
Ayrıca 2 asist yaptı.
Ocak ayında takımdan ayrılması beklenen Firmino hakkında bomba bir iddia geldi.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi İngiliz basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Dailymail'den aktardığı habere göre Al Ahli, ocak ayında Firmino'yu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.
Bu gelişme sonrası Sambacı futbolcuya Premier Lig'den bazı takımların talip olduğu kaydedildi.
Öte yandan Firmino'ya Türkiye'den de ilgi olduğu ifade edildi.
Ancak haberde Türkiye'den hangi kulüp ya da kulüplerin Firmo'ya talip olduğu belirtilmedi.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Firmino'nun, kulübüyle olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.
1.81 boyundaki futbolcu kariyerinde Hoffenheim, Tombense ve Figueirense FC gibi takımlarda da boy göstermişti.
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