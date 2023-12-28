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TFF Başkanı Büyükekşi: Fair play içinde güzel bir maç olmasını istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın yapılacak Turkcell Süper Kupa maçının fair play içinde geçmesini dilediklerini söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 18:36 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 19:08
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TFF Başkanı Büyükekşi: Fair play içinde güzel bir maç olmasını istiyoruz

Geçen sezon Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, yarın Turkcell Süper Kupa'da karşılaşacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak.

Karşılaşma için TFF'nin davetlisi olarak Riyad'a gelen kafile konaklayacağı otele geldi.

Kafilede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, eski A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, eski milli futbolcular Mehmet Topal, Gökhan Gönül, Selçuk Şahin ve Selçuk İnan, yer aldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükekşi, "Fair play içinde, güzel bir maç olmasını istiyoruz. İnşallah güzel bir futbol oynanır. Neticesinde kupa olacağı için mutlaka bir kazanan çıkacak. Hak edenin kazanacağı bir maç olsun." diye konuştu.

Eski milli futbolculardan milletvekili Saffet Sancaklı ise "Her iki takımımıza da başarılar diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılındaki kupanın ayrı bir anlamı var. Geçen hafta oynanan derbi hiç kimseyi tatmin etmedi ama bu kez çok farklı olacak. Tek maç üzerinden oynanacak. Bir takım kazanmak zorunda. Diğeri lig maçıydı. Yarın güzel ve bol gollü bir maç bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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