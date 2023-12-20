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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 20 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '20 Aralık hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 20 Aralık Çarşamba tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 09:51
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 20 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

20 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00 Kayserispor - Fenerbahçe (beIN SPORTS 1)

20:00 Galatasaray - Karagümrük (beIN SPORTS 2)

20:00 Antalyaspor - Kasımpaşa (beIN SPORTS 1)

14:00 KeçiörengücüK - Bandırmaspor (beIN SPORTS 2)

14:00 BB Erzurumspor - Ümraniyespor (TRT Spor)

17:00 Adanaspor - Altay (TRT Spor)

20:00 Göztepe - Eyüpspor (beIN SPORTS MAX 1)

23:00 Liverpool - West Ham

23:00 Clermont - Rennes

23:00 Reims - Le Havre

23:00 Montpellier - Marsilya

23:00 Brest - Lorient

23:00 Paris SG - Metz

23:00 RC Strasbourg - Lille

23:00 Toulouse - Monaco

23:00 Lyon - Nantes

23:00 Nice - Lens

21:00 Barcelona - Almeria

23:30 Ath. Bilbao - Las Palmas

23:30 Villarreal - Celta Vigo

20:30 Union Berlin - Köln

22:30 B. Leverkusen - Bochum

22:30 E. Frankfurt - M'gladbach

22:30 Wolfsburg - Bayern München

22:30 Stuttgart - Augsburg

22:30 Heidenheim - Freiburg

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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