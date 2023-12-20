BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 20 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

20 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00 Kayserispor - Fenerbahçe (beIN SPORTS 1) 20:00 Galatasaray - Karagümrük (beIN SPORTS 2) 20:00 Antalyaspor - Kasımpaşa (beIN SPORTS 1)

14:00 KeçiörengücüK - Bandırmaspor (beIN SPORTS 2) 14:00 BB Erzurumspor - Ümraniyespor (TRT Spor) 17:00 Adanaspor - Altay (TRT Spor) 20:00 Göztepe - Eyüpspor (beIN SPORTS MAX 1)

23:00 Liverpool - West Ham

23:00 Clermont - Rennes 23:00 Reims - Le Havre 23:00 Montpellier - Marsilya 23:00 Brest - Lorient 23:00 Paris SG - Metz 23:00 RC Strasbourg - Lille 23:00 Toulouse - Monaco 23:00 Lyon - Nantes 23:00 Nice - Lens

21:00 Barcelona - Almeria 23:30 Ath. Bilbao - Las Palmas 23:30 Villarreal - Celta Vigo

20:30 Union Berlin - Köln 22:30 B. Leverkusen - Bochum 22:30 E. Frankfurt - M'gladbach 22:30 Wolfsburg - Bayern München 22:30 Stuttgart - Augsburg 22:30 Heidenheim - Freiburg

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