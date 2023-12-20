BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 20 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
20 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?
17:00 Kayserispor - Fenerbahçe (beIN SPORTS 1)
20:00 Galatasaray - Karagümrük (beIN SPORTS 2) 20:00 Antalyaspor - Kasımpaşa (beIN SPORTS 1)
20:00 Galatasaray - Karagümrük (beIN SPORTS 2)
20:00 Antalyaspor - Kasımpaşa (beIN SPORTS 1)
14:00 KeçiörengücüK - Bandırmaspor (beIN SPORTS 2)
14:00 BB Erzurumspor - Ümraniyespor (TRT Spor) 17:00 Adanaspor - Altay (TRT Spor) 20:00 Göztepe - Eyüpspor (beIN SPORTS MAX 1)
14:00 BB Erzurumspor - Ümraniyespor (TRT Spor)
17:00 Adanaspor - Altay (TRT Spor)
20:00 Göztepe - Eyüpspor (beIN SPORTS MAX 1)
23:00 Liverpool - West Ham
23:00 Clermont - Rennes
23:00 Reims - Le Havre 23:00 Montpellier - Marsilya 23:00 Brest - Lorient 23:00 Paris SG - Metz 23:00 RC Strasbourg - Lille 23:00 Toulouse - Monaco 23:00 Lyon - Nantes 23:00 Nice - Lens
23:00 Reims - Le Havre
23:00 Montpellier - Marsilya
23:00 Brest - Lorient
23:00 Paris SG - Metz
23:00 RC Strasbourg - Lille
23:00 Toulouse - Monaco
23:00 Lyon - Nantes
23:00 Nice - Lens
21:00 Barcelona - Almeria
23:30 Ath. Bilbao - Las Palmas 23:30 Villarreal - Celta Vigo
23:30 Ath. Bilbao - Las Palmas
23:30 Villarreal - Celta Vigo
20:30 Union Berlin - Köln
22:30 B. Leverkusen - Bochum 22:30 E. Frankfurt - M'gladbach 22:30 Wolfsburg - Bayern München 22:30 Stuttgart - Augsburg 22:30 Heidenheim - Freiburg
22:30 B. Leverkusen - Bochum
22:30 E. Frankfurt - M'gladbach
22:30 Wolfsburg - Bayern München
22:30 Stuttgart - Augsburg
22:30 Heidenheim - Freiburg
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