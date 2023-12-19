Haberler Futbol Atletico Madrid 3-3 Getafe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Atletico Madrid 3-3 Getafe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Atletico Madrid sahasında Getafe'yi konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen zorlu mücadele 3-3 berabere bitti ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 01:46
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Atletico Madrid 3-3 Getafe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Atletico Madrid ile Getafe, İspanya La Liga'nın 18. haftasında kozlarını paylaştı. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Munuera Montero düdük çaldı.

Kritik karşılaşma 3-3 berabere bitti ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Atletico Madrid'in gollerini Griezmann (2) ve Morata kaydetti. Getafe'nin golleri Mayoral (2) ve Rodriguez'den geldi.

Bu sonuçla Atletico Madrid 35 puana ulaştı. Getafe'nin puanı ise 26 oldu.

Atletico Madrid'de Stefan Savic 38. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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