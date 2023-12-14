Mevlüt Erdinç'ten eşine şantaj suçlaması

Avrupa kariyerinin ardından Türkiye'de Başakşehir ve Fenerbahçe başta olmak üzere birçok takımda forma giyen eski Milli futbolcu Mevlüt Erdinç, sosyal medya hesabından eşi hakkında olay iddiaları gündeme getirdi.

Soyal medyadan eşine isyan eden Erdinç, eşi Taleb Erding'in kendisinden para almak için çocuklarını göstermediğini iddia etti.

'ÇOCUKLARIMI BANA GÖSTERMİYOR'

Soyal medya hesabından sitem dolu paylaşımlarda bulunan Mevlüt Erdinç, paytığı paylaşımda "Eşim Taleb Erding'ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum, çocuklarımı bana göstermiyor. Bu durumu artık herkesin bilmesini istiyorum çünkü benden para almak için şantaj yapması insanlık dışı bir davranış. Eşime mail yoluyla ulaştım ve kendisinin hesabına 1 milyon euro yatıracağımı söyledim. Bu sözlerimin ardından cumartesi günü oğlum beni görüntülü aradı." ifadelerini kullandı.

'KARİYERİMİN BİTTİĞİ GÜN BENDEN AYRILMA KARARI ALDI'

Kariyerini bitirme kararı aldıktan sonra eşinin kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen Mevlüt Erdinç, "Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim… Para hiçbir zaman çok değer verdiğim bir şey olmadı. Çocuklarım ve anneleri hiçbir zaman yokluk görmediler ve bundan sonra da görmeyecekler çünkü benim değerlerim böyle ve üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğim. Para önemsiz benim için." şeklinde paylaşımlarına devam etti.

'ÇOCUKLARIN BENİM OLMADIĞINI SÖYLEDİ'

Eski Milli yıldız, eşinin çocukların kendisine ait olmadığını söylediğini de iddia etti. Mevlüt Erdinç yaptığı son paylaşımda "Eşimin ailesi beni arayarak çocukların benim olmadığını söyledi. Sürekli şehir dışında olduğum için DNA testi talep ettim. Kabul etmediler ve çocuklarımı göstermiyorlar. Nasıl bu kadar kötü olabilirsiniz? Para tüm aileleri yıkıyor maalesef." ifadelerini kullandı.