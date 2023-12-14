Şampiyonlar Ligi'nde üst tura kalan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salı ve Çarşamba gecesi oynanan maçlarla grup maçları heyecanı sona erdi. Heyecan dolu müsabakalarda sürpriz sonuçlar oluşurken, Devler Ligi'nde Son 16 Turu'na yükselen takımlar belli oldu.
Turnuvanın favori takımlarının sürprize izin vermediği grup aşamasının ardından tüm gözler Son 16 Turu eşleşmelerine çevrildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu biletini kazanan takımlar;
A Grubu: Bayern Münih, Kopenhag
C Grubu: Real Madrid, Napoli
D Grubu: Real Sociedad, Inter
E Grubu: Atletico Madrid, Lazio
F Grubu: Borussia Dortmund, Paris Saint Germain
G Grubu: Manchester City, RB Leipzig
H Grubu: Porto, Barcelona
Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan takımlar ise UEFA Aavrupa Ligi'nde play-off turu'nda mücadele etmeye devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3'üncü sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu oynama hakkı elde eden takımlar şu şekilde:
A Grubu: Galatasaray
B Grubu: Lens
C Grubu: Braga
D Grubu: Benfica
E Grubu: Feyenoord
F Grubu: Milan
G Grubu: Young Boys
H Grubu: Shakhtar Donetsk
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri 18 Aralık'ta çekilecek kurayla netlik kazanacak. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda Son 16 Turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak.
Devler Ligi'nde Son 16 Turu rövanş müsabakaları 5-6 ve 12-13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak.