BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
14 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?
23:00 Lille - KÍ
23:00 Slovan - Olimpija
23:00 Slovan - Olimpija
23:00 M. Tel Aviv - Gent
23:00 Zorya - Breidablik
23:00 Zorya - Breidablik
23:00 Viktoria Plzeň - Astana
23:00 Dinamo Zagreb - Ballkani
23:00 Dinamo Zagreb - Ballkani
23:00 Lugano - Beşiktaş
23:00 Club Brugge - Bodo/Glimt
23:00 Club Brugge - Bodo/Glimt
20:45 Legia Varşova - AZ Alkmaar
20:45 Zrinjski - Aston Villa
20:45 Zrinjski - Aston Villa
20:45 Genk - Cukaricki
20:45 Ferencvaros - Fiorentina
20:45 Ferencvaros - Fiorentina
20:45 PAOK - HJK Helsinki
20:45 Aberdeen - E. Frankfurt
20:45 Aberdeen - E. Frankfurt
20:45 Ludogorets - Nordsjaelland
20:45 Fenerbahçe - Spartak
20:45 Fenerbahçe - Spartak
23:00 West Ham - Freiburg
23:00 Olympiakos - Backa Topola
23:00 Olympiakos - Backa Topola
23:00 Ajax - AEK
23:00 Brighton - Marsilya
23:00 Brighton - Marsilya
23:00 Real Betis - Rangers
23:00 Aris Limassol - Sparta Prag
23:00 Aris Limassol - Sparta Prag
23:00 Sporting CP - Sturm Graz
23:00 Raków - Atalanta
23:00 Raków - Atalanta
20:45 Saint-Gilloise - Liverpool
20:45 LASK Linz - Toulouse
20:45 LASK Linz - Toulouse
20:45 Rennes - Villarreal
20:45 Panathinaikos - Maccabi Haifa
20:45 Panathinaikos - Maccabi Haifa
20:45 Roma - Sheriff
20:45 Slavia Prag - Servette
20:45 Slavia Prag - Servette
20:45 B. Leverkusen - Molde
20:45 Qarabağ - Hacken
20:45 Qarabağ - Hacken
18:00 Abha - Hazm
18:00 Akhdoud - Tai 21:00 Fayha - Ahli
18:00 Akhdoud - Tai
21:00 Fayha - Ahli
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