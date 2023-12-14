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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Aralık bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '14 Aralık hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 14 Aralık Perşembe tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 07:50 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 08:10
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

23:00 Lille - KÍ

23:00 Slovan - Olimpija

23:00 M. Tel Aviv - Gent

23:00 Zorya - Breidablik

23:00 Viktoria Plzeň - Astana

23:00 Dinamo Zagreb - Ballkani

23:00 Lugano - Beşiktaş

23:00 Club Brugge - Bodo/Glimt

20:45 Legia Varşova - AZ Alkmaar

20:45 Zrinjski - Aston Villa

20:45 Genk - Cukaricki

20:45 Ferencvaros - Fiorentina

20:45 PAOK - HJK Helsinki

20:45 Aberdeen - E. Frankfurt

20:45 Ludogorets - Nordsjaelland

20:45 Fenerbahçe - Spartak

23:00 West Ham - Freiburg

23:00 Olympiakos - Backa Topola

23:00 Ajax - AEK

23:00 Brighton - Marsilya

23:00 Real Betis - Rangers

23:00 Aris Limassol - Sparta Prag

23:00 Sporting CP - Sturm Graz

23:00 Raków - Atalanta

20:45 Saint-Gilloise - Liverpool

20:45 LASK Linz - Toulouse

20:45 Rennes - Villarreal

20:45 Panathinaikos - Maccabi Haifa

20:45 Roma - Sheriff

20:45 Slavia Prag - Servette

20:45 B. Leverkusen - Molde

20:45 Qarabağ - Hacken

18:00 Abha - Hazm

18:00 Akhdoud - Tai

21:00 Fayha - Ahli

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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