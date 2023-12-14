BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

23:00 Lille - KÍ 23:00 Slovan - Olimpija

23:00 M. Tel Aviv - Gent 23:00 Zorya - Breidablik

23:00 Viktoria Plzeň - Astana 23:00 Dinamo Zagreb - Ballkani

23:00 Lugano - Beşiktaş 23:00 Club Brugge - Bodo/Glimt

20:45 Legia Varşova - AZ Alkmaar 20:45 Zrinjski - Aston Villa

20:45 Genk - Cukaricki 20:45 Ferencvaros - Fiorentina

20:45 PAOK - HJK Helsinki 20:45 Aberdeen - E. Frankfurt

20:45 Ludogorets - Nordsjaelland 20:45 Fenerbahçe - Spartak

23:00 West Ham - Freiburg 23:00 Olympiakos - Backa Topola

23:00 Ajax - AEK 23:00 Brighton - Marsilya

23:00 Real Betis - Rangers 23:00 Aris Limassol - Sparta Prag

23:00 Sporting CP - Sturm Graz 23:00 Raków - Atalanta

20:45 Saint-Gilloise - Liverpool 20:45 LASK Linz - Toulouse

20:45 Rennes - Villarreal 20:45 Panathinaikos - Maccabi Haifa

20:45 Roma - Sheriff 20:45 Slavia Prag - Servette

20:45 B. Leverkusen - Molde 20:45 Qarabağ - Hacken

18:00 Abha - Hazm 18:00 Akhdoud - Tai 21:00 Fayha - Ahli

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