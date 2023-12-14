Slovan Bratislava - Olimpia Lubiana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Slovan Bratislava - Olimpia Lubiana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Slovan Bratislava ile Olimpia Lubiana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Slovan Bratislava - Olimpia Lubiana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SLOVAN BRATISLAVA - OLIMPIA LUBIANA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Slovan Bratislava - Olimpia Lubiana maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.