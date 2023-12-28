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Masuaku ve Bakambu Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alındı

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş forması giyen Masuaku ile Galatasaray forması giyen Bakambu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alındı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 13:39
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Masuaku ve Bakambu Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alındı

Beşiktaş'ın defans futbolcusu Arthur Masuaku ve Galatasaray'ın forveti Cedric Bakambu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli futbol takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alındı. Ülke federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takımın teknik direktörü Sebastien Desabre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 34. Afrika Uluslar Kupası kadrosunu duyurdu.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.

Grup birincileri ve ikincileri ile 6 gruptaki en iyi 4 üçüncü takım, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

Geçen haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Ocak 2024'e ertelenmişti.

Afrikalı futbolcuların forma giydiği Türkiye dahil birçok ülkedeki ekipler, organizasyonun tekrar kışa alınması nedeniyle oyuncularından milli takımları kupadan elenene kadar yararlanamayacak.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 6 Ocak Cumartesi günü Dubai'de Angola ve 10 Ocak Çarşamba günü Abu Dabi'de Burkina Faso ile hazırlık maçı oynayacak.

Milli futbol takımının, Fildişi Sahili'ne gidişi, 12 Ocak 2024 Cuma günü olarak belirlendi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, F Grubu'nda Fas, Zambiya ve Tanzanya ile mücadele edecek.

Masuaku ve Bakambu'nun da formasını giyeceği takım, 17 Ocak'ta Zambiya, 21 Ocak'ta Fas ve son olarak 24 Ocak'ta Tanzanya ile karşılaşacak.

KADRODA YER ALAN 24 OYUNCU ŞUNLAR:

Kaleci: Lionel Mpasi (Rodez/Fransa), Dimitry Bertaud (Montpellier/Fransa), Baggio Siadi (Mazembe/Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

Defans: Brian Bayeye (Ascoli/İtalya), Gedeon Kalulu (Lorient/Fransa), Joris Kayembe (Genk/Belçika), Arthur Masuaku (Beşiktaş/Türkiye), Rocky Bushiri (Hibernians/İskoçya), Dylan Batubinsika (Saint Etienne/Fransa), Chancel Mbemba (Olimpik Marsilya/Fransa), Henock Inonga (Simba/Tanzanya)

Orta saha: Edo Kayembe (Watford/İngiltere), Charles Pickel (Cremonese/İtalya), Samy Moutoussamy (Nantes/Fransa), Aaron Tshibola (Hatta/BAE), Silas Katompa (Stuttgart/Almanya), Meschack Elia (Young Boys/İsviçre), The Bonganda (Spartak Moskova/Rusya), Grady Diangana (West Bromwich Albion/İngiltere), Gael Kakuta (Amiens/Fransa)

Forvet: Yoane Wissa (Brentford/İngiltere), Simon Banza (Sporting Braga/Portekiz), Cedric Bakambu (Galatasaray/Türkiye), Son Mayele (Pyamids/Mısır)

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