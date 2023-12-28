Haberler Futbol BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 28 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 28 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '28 Aralık hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 28 Aralık Perşembe tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 10:01 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 10:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 28 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

22:30 Brighton - Tottenham (beIN Sports 4)

23:15 Arsenal - West Ham (beIN Sports 3)

18:00 IttifaqI - Hazm

18:00 Riyadh - Damak

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Avrupa devleri Fenerbahçe'nin kapısında yatıyor! Yıldız isme 4 talip birden: İnanılmaz bonservis...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 7 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kuyt'un yeni takımı belli oldu!
Cimbom transfer düğmesine bastı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kuyt'un yeni takımı belli oldu!
Suudi futbolsever Süper Kupa finalini yorumladı!
1 Dolar kaç TL? | Canlı döviz kuru takibi
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kuyt'un yeni takımı belli oldu! Kuyt'un yeni takımı belli oldu! 10:15
Transferde ortalık karıştı! G.Saray'a 5 rakip Transferde ortalık karıştı! G.Saray'a 5 rakip 10:12
Cimbom transfer düğmesine bastı! Cimbom transfer düğmesine bastı! 09:55
F.Bahçe'ye transfer şoku! Krunic... F.Bahçe'ye transfer şoku! Krunic... 09:38
Suudi futbolsever Süper Kupa finalini yorumladı! Suudi futbolsever Süper Kupa finalini yorumladı! 09:32
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE - Süper Kupa atv canlı yayını GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE - Süper Kupa atv canlı yayını 09:30
Daha Eski
Yeni takımı belli oldu! Transfer böyle bitecek Yeni takımı belli oldu! Transfer böyle bitecek 09:29
Altay’da isyan! Altay’da isyan! 09:27
Al Fayha - Al Riyadh maçı ne zaman? Al Fayha - Al Riyadh maçı ne zaman? 09:21
Sol beke Boey taktiği! O isim gündemde Sol beke Boey taktiği! O isim gündemde 09:13
Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı? Özel maske... Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı? Özel maske... 09:10
Lazio - Frosinone maçı ne zaman? Lazio - Frosinone maçı ne zaman? 09:06