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Fatih Terim Panathinaikos'a imza atmak için Yunanistan'a gitti!

Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim imza atmak için Yunanistan'a gitti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:37 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:46
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Fatih Terim Panathinaikos'a imza atmak için Yunanistan'a gitti!

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim, bu ülkeye gitti.

Deneyimli teknik adam, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket etti.

Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Terim, "Seviyorum sizi. Sevgiler. Söyleyeceğim birçok şey olacak ama şimdi değil." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, akşam saatlerinde Panathinaikos'la ilk antrenmanına çıkacak.

Tecrübeli çalıştırıcının ekibinde Necati Ateş, Tuğberk Tanrıvermiş ve Mert Çetin yer alacak.

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