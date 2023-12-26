Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip! İşte o takımlar...

LAS PALMAS'IN HEDEFİ AVRUPA KUPALARI

La Liga'da şu anda 9. sırada yer alan Las Palmas'ın ise gelecek sezon için Avrupa kupalarına katılmak istediği vurgulandı. Las Palmas'ta Jonathan Viera sonrası Arda Güler'in kulübün Avrupa'ya katılma hedefi için iyi bir seçim olabileceği belirtildi.