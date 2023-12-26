Haberler Futbol Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip! İşte o takımlar...

Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip! İşte o takımlar...

Son dakika spor haberleri... Sakatlığı sebebiyle Real Madrid'de henüz forma şanşı bulamayan genç yıldız Arda Güler, peşine 3 İspanyol kulübünü taktı. İşte o takımlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 11:17 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 11:48
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Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip!

Genç yıldız sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip!

Arda Güler sakatlığı sebebiyle henüz forma şansı bulamadı.

Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip!

YENİ YILDA SAHADA

18 yaşındaki genç futbolcunun, 3 Ocak'ta oynanacak olan Mallorca karşısında forma giymesi bekleniyor.

Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip!

İspanyol devinde sakatlağı sebiyle henüz forma şansı bulamayan Arda Güler, transferde La Liga takımlarını peşine taktı.

Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip!

3 KULÜP ARDA'NIN PEŞİNE DÜŞTÜ

OneFootball'da yer alan habere göre, 18 yaşındaki Milli futbolcu ile 3 kulübün ilgilendiği belirtildi.

Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip!

İŞTE O HABER!

Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip!

VILLAREAL ARDA'NIN OYUN TARZINDAN YARARLANACAK
Villarreal'in son dönemde sakatlıklar yaşadığı ve olası Arda Güler transferiyle orta sahasını güçlendirmek istediği kaydedildi. Arda'nın oyun tarzı ve yaratıcılığının, La Liga'da ve Avrupa Ligi'nde rekabet etmek isteyen Villarreal için çözüm olabileceği aktarıldı.

Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip!

LAS PALMAS'IN HEDEFİ AVRUPA KUPALARI
La Liga'da şu anda 9. sırada yer alan Las Palmas'ın ise gelecek sezon için Avrupa kupalarına katılmak istediği vurgulandı. Las Palmas'ta Jonathan Viera sonrası Arda Güler'in kulübün Avrupa'ya katılma hedefi için iyi bir seçim olabileceği belirtildi.

Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip!

CELTA VIGO KÜMEDE KALMAK İSTİYOR
Celta Vigo'nun ise ligde küme düşme hattında yer aldığı ve kulübün ikinci yarıda bu durumu değiştirmek için hızlı ve etkili önlemler alması gerektiğinin altı çizildi. Celta Vigo'da olası Arda Güler transferinin sahada bazı pozisyonları güçlendirebilecek bir etken olduğu ve ligde kalmak için takımın kalitesini yükseltmek adına uygun bir çözüm olabileceği öne sürüldü.

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