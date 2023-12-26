Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip! İşte o takımlar...

Genç yıldız sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutmuştu.
Arda Güler sakatlığı sebebiyle henüz forma şansı bulamadı.
YENİ YILDA SAHADA
18 yaşındaki genç futbolcunun, 3 Ocak'ta oynanacak olan Mallorca karşısında forma giymesi bekleniyor.
İspanyol devinde sakatlağı sebiyle henüz forma şansı bulamayan Arda Güler, transferde La Liga takımlarını peşine taktı.
3 KULÜP ARDA'NIN PEŞİNE DÜŞTÜ
OneFootball'da yer alan habere göre, 18 yaşındaki Milli futbolcu ile 3 kulübün ilgilendiği belirtildi.
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VILLAREAL ARDA'NIN OYUN TARZINDAN YARARLANACAK Villarreal'in son dönemde sakatlıklar yaşadığı ve olası Arda Güler transferiyle orta sahasını güçlendirmek istediği kaydedildi. Arda'nın oyun tarzı ve yaratıcılığının, La Liga'da ve Avrupa Ligi'nde rekabet etmek isteyen Villarreal için çözüm olabileceği aktarıldı.
LAS PALMAS'IN HEDEFİ AVRUPA KUPALARI La Liga'da şu anda 9. sırada yer alan Las Palmas'ın ise gelecek sezon için Avrupa kupalarına katılmak istediği vurgulandı. Las Palmas'ta Jonathan Viera sonrası Arda Güler'in kulübün Avrupa'ya katılma hedefi için iyi bir seçim olabileceği belirtildi.
CELTA VIGO KÜMEDE KALMAK İSTİYOR Celta Vigo'nun ise ligde küme düşme hattında yer aldığı ve kulübün ikinci yarıda bu durumu değiştirmek için hızlı ve etkili önlemler alması gerektiğinin altı çizildi. Celta Vigo'da olası Arda Güler transferinin sahada bazı pozisyonları güçlendirebilecek bir etken olduğu ve ligde kalmak için takımın kalitesini yükseltmek adına uygun bir çözüm olabileceği öne sürüldü.