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Dünyanın kralı

FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda ilk kez finale oynayan İngiliz ekibi, Fluminense’yi 4-0 yenerek “Dünyanın En Büyüğü” oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Dünyanın kralı

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Brezilya temsilcisi Fluminense'yi 4 - 0 yenen Manchester City, kupanın sahibi oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu City ile Libertadores Kupası'nı müzesine götüren Fluminense'yi karşı karşıya getiren final mücadelesi, Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanddı. Rakibini; Alvarez (2), Nino (kendi kalesine) ve Foden'ın golleriyle mağlup eden Manchester City, tarihinde ilk kez oynadığı finalde kupaya uzandı.

AVRUPA ÜSTÜNLÜĞÜ

Kulüpler Dünya Kupası finalinde üste 11. kez Avrupa takımları kupayı müzesine götürdü. Kadrosunda Marcelo, Melo ve Ganso gibi önemli isimler yer alan Fluminense, tarihinde ilk kez oynadığı Kulüpler Dünya Kupası finalinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Turnuvanın 3.'lük maçında Mısır temsilcisi Al Ahly, Japon takımı Urawa Red Diamonds'u 4-2 mağlup ederek bronz madalya ile yetindi.

5. KUPASINI ALDI

2022-23 Premier Lig ve FA Cup şampiyonu City, 10 Haziran'da İstanbul'da İnter'i yenip Şampiyonlar Ligi'ni almıştı. İlk kez Avrupa'nın en büyüğü olan, Sevilla'yı yenip UEFA Süper Kupa'yı da kaldıran Maviler, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'yla 2023 yılını 5 kupayla taçlandırdı.

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