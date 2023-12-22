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Manchester City 4-0 Fluminense (MAÇ SONUCU - ÖZET)

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile Libertadores şampiyonu Fluminense kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-0 kazanan İngiliz ekibi, Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Manchester City'e galibiyeti getiren golleri Julian Alvarez (2), Nino (K.K) ve Phil Foden kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 22:52 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 22:59
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Manchester City 4-0 Fluminense (MAÇ SONUCU - ÖZET)

FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile Libertadores Kupası'nı müzesine götüren Brezilya ekibi Fluminense karşı karşıya geldi. Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 4-0 mağlup eden İngiliz ekibi kupanın sahibi oldu. Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 1 ve 88'inci dakikalarda Alvarez, 27'nci dakikada kendi kalesine Nino ve 72'nci dakikada Foden kaydetti.

CITY'NİN İLK ZAFERİ

Tarihinde ilk kez geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Manchester City, Dünya Kulüpler Kupası'nda boy gösterdiği ilk sezonda kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

3'ÜNCÜ AL AHLY

Öte yandan turnuvanın 3'üncülük maçında Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile Mısır temsilcisi Al Ahly karşı karşıya geldi. Prens Abdullah el-Faysal Stadyumu'nda oynanan mücadelede rakibini 4-2 mağlup eden Al Ahly, 3'üncü oldu. Mısır ekibine galibiyeti getiren golleri 19'uncu dakikada Yasser Ibrahim, 25'inci dakikada Percy Tau, 60'ıncı dakikada kendi kalesine Yoshio Koizumi ve 90+8'inci dakikada Ali Maaloul kaydetti. Urawa Red Diamonds'ın golleri ise 43'üncü dakikada Jose Kante ve 54'üncü dakikada penaltıdan Alexander Scholz'dan geldi. Mısır ekibinde Ali Maaloul, 75'inci dakikada penaltı atışından faydalanamadı.

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